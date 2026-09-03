Кубинець феєрично виконав пісню Віктора Павлика на шоу "Україна має талант": зал встав

Коротко:
- Як заспівав кубинець українською мовою
- Як відреагували судді на талант
На українському шоу"Україна має талант" виступив незвичайний учасник із Куби, який приїхав до України аж шість років тому.
Адріан Лісе переїхав з Куби до України шість років тому. Зараз він вивчає українську мову та носить вишиванку.
У шоу "Україна має талант" він обрав українську пісню "Ти подобаєшся мені" і навіть зробив власну аранжування.
Харизматичний Адріан одразу налагодив контакт із суддями та глядачами. Під час його пісні всі танцювали, а наприкінці виступу люди не стримали емоцій і кричали "браво".
Крім того, він здивував своїм голосом і отримав від суддів потрійне "так".
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Про особу: Віктор Павлик
Ві́ктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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