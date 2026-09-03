Кубинець феєрично виконав пісню Віктора Павлика на шоу "Україна має талант": зал встав

Справжній український друг із Куби створив аранжування до пісні Віктора Павлика.

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Співак із Куби заспівав українською / Колаж Главред, фото - скріншот

Коротко:

Як заспівав кубинець українською мовою

Як відреагували судді на талант

На українському шоу"Україна має талант" виступив незвичайний учасник із Куби, який приїхав до України аж шість років тому.

Адріан Лісе переїхав з Куби до України шість років тому. Зараз він вивчає українську мову та носить вишиванку.

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У шоу "Україна має талант" він обрав українську пісню "Ти подобаєшся мені" і навіть зробив власну аранжування.

Харизматичний Адріан одразу налагодив контакт із суддями та глядачами. Під час його пісні всі танцювали, а наприкінці виступу люди не стримали емоцій і кричали "браво".

Крім того, він здивував своїм голосом і отримав від суддів потрійне "так".

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