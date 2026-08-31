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Школи Києві розпочнуть навчальний рік у новому форматі через постійні атаки РФ

Анна Косик
31 серпня 2026, 12:14
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В КМДА пояснили, до чого потрібно бути готовими школярам та їхнім батькам.
Школи Києві розпочнуть навчальний рік у новому форматі через постійні атаки РФ
Як київські школярі будуть вчитися під постійними атаками РФ / Коллаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Мондриївський:

  • Київські школи почнуть навчальний рік у змішаному форматі
  • Навчання у школах змінюватимуть залежно від безпекової ситуації

Київські школи розпочнуть перший тиждень навчального року в очно-дистанційному форматі, при цьому заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати модель навчання залежно від безпекової ситуації.

Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, у місті вже опрацювали різні варіанти організації навчального процесу - від занять в укриттях до повного переходу на дистанційне навчання.

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Причина такої гнучкості - непередбачуваність графіка занять, який дедалі частіше диктує не розклад, а ситуація в небі над столицею.

"Цьогоріч навчальний рік починається в дуже непростих умовах. Останні дні показують, що повітряні тривоги можуть тривати годинами і фактично переривати значну частину навчального дня. До прикладу, 28 серпня в Києві повітряні тривоги тривали загалом 158 хвилин. Це майже 4 уроки із 6 за звичайним розкладом. Тому ми маємо бути готовими не лише до того, що під час тривоги діти спускаються в укриття, а й до того, що за певних умов навчальний процес потрібно буде організувати інакше", - наголосив чиновник.

Які сценарії навчання розглядають посадовці

Перелік опрацьованих варіантів досить широкий: проведення занять в укриттях для молодших школярів, змішане або дистанційне навчання. Не виключають у столиці й повернення до роботи в другу зміну.

Універсального рішення для всіх столичних закладів не буде - кожна школа орієнтуватиметься на власну матеріальну базу та стан укриття.

"Разом із керівниками закладів освіти плануємо кілька сценаріїв, аби кожен заклад міг діяти відповідно до конкретної ситуації та власних ресурсів. Рішення можуть бути тимчасовими і змінюватися залежно від дроново-ракетної загрози, утім найперше – в інтересах безпеки дітей та працівників", - зазначив Мондриївський.

У Департаменті освіти і науки КМДА уточнили, що право вибору отримають і родини - щоправда, лише в межах тих моделей, які запропонує конкретний навчальний заклад та його педагогічний колектив. Один з таких варіантів уже описала директорка департаменту Олена Фіданян.

"Наприклад, одна з моделей, яку зараз розглядаємо - організація в укритті очного навчання для учнів початкової школи та окремого простору, де частина дітей середніх і старших класів, у разі потреби, зможуть під час тривоги продовжувати навчання онлайн. Утім це лише один із можливих форматів. Кожна школа визначатиме оптимальну модель, виходячи зі своїх можливостей, особливостей укриття та безпекової ситуації", – пояснила вона.

Що повинні зробити батьки

Ракетна й дронова небезпека - не єдиний ризик, до якого готуються столичні школи. Кожен заклад уже кілька років має індивідуальний алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях, затверджений педагогічною радою, і поширюється він також на повідомлення про замінування. Минулого вересня такі повідомлення надходили до київських шкіл фактично щодня.

"Ми просимо батьків напередодні 1 вересня разом із дітьми проговорити прості, утім важливі речі – як вони діятимуть у разі тривоги, де перебуватимуть в укритті, що робитимуть, якщо небезпека застала їх дорогою до школи. У нинішніх умовах це така сама частина підготовки до навчального року, як зібрати портфель чи підготувати шкільну форму. І найголовніше – якщо виникають питання або нестандартні ситуації, батькам варто передусім звертатися до педагогів та адміністрації закладу", – наголосила Фіданян.

Останні новини столиці та Київської області

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 31 серпня російські війська атакували Київ ударними БпЛА. Внаслідок удару сплахнула масштабна пожежа, поранення отримали четверо людей.

Раніше, ввечері 30 серпня, у Погребах неподалік Києва пролунали потужні вибухи, після цього спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляли про масштабне загоряння та стовп густого диму.

Напередодні, у ніч на 30 серпня, країна-агресор Росія атакувала Київ. За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали щонайменше три людини, є пошкодження у чотирьох районах столиці.

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Про персону: Валентин Мондриївський

Валентин Мондриївський - український політик, державний діяч, заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) та депутат Київської міської ради.

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