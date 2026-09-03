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Прощальний бій Усика: де і з ким українець може завершити кар'єру

Віталій Кірсанов
3 вересня 2026, 20:05
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Наразі Лас-Вегас вважається найімовірнішим місцем проведення прощального поєдинку.
Лас-Вегас є головним варіантом для проведення прощального поєдинку
Лас-Вегас є головним варіантом для проведення прощального бою / колаж: "Главред", фото: facebook.com/Alexanderusyk

Коротко:

  • Бій може відбутися на знаменитій T-Mobile Arena
  • Суперником Усика стане Деонтей Вайлдер

Лас-Вегас розглядається як основний варіант для проведення останнього бою Олександра Усика. Раніше колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі оголосив про намір завершити професійну кар'єру.

Як розповів директор команди українського боксера Сергій Лапін у коментарі World Boxing News, найімовірнішим місцем проведення прощального поєдинку наразі вважається Лас-Вегас.

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За попередніми даними, бій може відбутися на знаменитій T-Mobile Arena. При цьому остаточного рішення поки що немає: сторони продовжують обговорювати деталі та вести переговори.

Передбачається, що суперником Усика в його останньому професійному поєдинку стане колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер. Очікується, що зустріч українського та американського боксерів відбудеться в березні 2027 року на території США.

Про можливе протистояння з Вайлдером Усик говорив ще наприкінці минулого року. Тоді українець висловлював бажання провести такий бій, однак домовитися про поєдинок сторонам не вдалося, і переговорний процес завершився безрезультатно.

Тепер же бій Усик-Вайлдер знову може стати реальністю, причому саме він розглядається як можливий фінальний поєдинок у кар’єрі українського чемпіона.

Олександр Усик
Олександр Усик / Інфографіка: Главред

Олександр Усик - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше український професійний боксер Олександр Усик заявив, що хоче залишити всі свої чемпіонські пояси. За його словами, він робить це для того, щоб інші боксери могли поборотися за них.

13 червня боксер Олександр Усик несподівано зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Він закликав Дональда Трампа особисто відвідати Україну і навіть запропонував йому пожити у своєму будинку.

Крім того, Олександр Усик переміг легендарного нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у гучному поєдинку в Єгипті. Бій завершився технічним нокаутом в 11-му раунді, однак одразу після фінального гонгу команда Верховена влаштувала скандал і подала офіційний протест.

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Про особу: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український професійний боксер, який виступає у першій важкій та важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022–2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021–дотепер) та The Ring (2022–дотепер) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018–2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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