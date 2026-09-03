Нова дівчина Цимбалюка пройшлася по учасницям "Холостяка": "Прийшли за славою"

Ви дізнаєтеся:
- Що думає Олена Світлицька про учасниць шоу "Холостяк"
- Чим стосунки актора з його новою коханою відрізняються від того, що показано в проекті
Нова кохана популярного актора Тараса Цимбалюка, актриса Олена Світлицька, висловила свою думку про учасниць шоу "Холостяк". В інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром" вона заявила, що не вірить у щирість дівчат, які боролися за серце актора.
На її думку, учасниці звертали увагу не на особистість Тараса, а на його популярність. Вона розповіла, що її історія стосунків із Тарасом будувалася на інших пріоритетах.
"Мені здається, що саме в цьому й полягає різниця між дівчатами з "Холостяка" та мною. Дівчата з "Холостяка" прийшли за медійністю та славою Тараса. У нас трохи інша історія", - поділилася Світлицька.
Актриса підкреслила, що їх із Цимбалюком пов’язують палкі почуття. Після того як пара перестала приховувати свій роман, вони дедалі частіше публікують спільний контент, а Олена вже стала частиною близького оточення артиста.
Тарас, у свою чергу, вже познайомив обраницю з батьками та влаштував сімейний відпочинок у Карпатах. У соцмережах вони опублікували тепле спільне фото, на якому вся компанія разом позує на підйомнику.
Тарас Цимбалюк - "Холостяк-14"
Відомий український актор Тарас Цимбалюк був головним героєм 14-го сезону романтичного шоу "Холостяк". Переможницею проєкту тоді стала Надін Головчук, однак їхні стосунки практично відразу зійшли нанівець, оскільки сам артист не був у них зацікавлений.
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Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Інна Белень охрестила свою маленьку доньку Кіру. Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" опублікувала в соцмережах зворушливі кадри з обряду та розповіла, як минув цей важливий день для її родини.
Також Остап Ступка показав нову обраницю в день свого 59-річчя. Актор перервав мовчання в соцмережах і опублікував фото зі святкування, яке він провів разом із молодою коханою, театральною критичкою Маргаритою Ткач.
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Про персону: Олена Світлицька
Олена Світлицька - українська кіно- і телеактриса. Хоча за освітою вона - дикторка та ведуча телепрограм, особливого успіху Світлицька досягла саме в акторській сфері. Найвідоміші роботи: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок „Слово". Нескінчений роман" (2021).
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