Нова дівчина Цимбалюка пройшлася по учасницям "Холостяка": "Прийшли за славою"

Актриса Олена Світлицька прокоментувала стосунки свого обранця з учасницями романтичного реаліті-шоу.

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Тарас Цимбалюк - "Холостяк" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

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Що думає Олена Світлицька про учасниць шоу "Холостяк"

Чим стосунки актора з його новою коханою відрізняються від того, що показано в проекті

Нова кохана популярного актора Тараса Цимбалюка, актриса Олена Світлицька, висловила свою думку про учасниць шоу "Холостяк". В інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром" вона заявила, що не вірить у щирість дівчат, які боролися за серце актора.

На її думку, учасниці звертали увагу не на особистість Тараса, а на його популярність. Вона розповіла, що її історія стосунків із Тарасом будувалася на інших пріоритетах.

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Олена Світлицька - дівчина Тараса Цимбалюка / скрін з відео

"Мені здається, що саме в цьому й полягає різниця між дівчатами з "Холостяка" та мною. Дівчата з "Холостяка" прийшли за медійністю та славою Тараса. У нас трохи інша історія", - поділилася Світлицька.

Актриса підкреслила, що їх із Цимбалюком пов’язують палкі почуття. Після того як пара перестала приховувати свій роман, вони дедалі частіше публікують спільний контент, а Олена вже стала частиною близького оточення артиста.

Тарас Цимбалюк із родиною в Карпатах / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Тарас, у свою чергу, вже познайомив обраницю з батьками та влаштував сімейний відпочинок у Карпатах. У соцмережах вони опублікували тепле спільне фото, на якому вся компанія разом позує на підйомнику.

Тарас Цимбалюк - "Холостяк-14"

Відомий український актор Тарас Цимбалюк був головним героєм 14-го сезону романтичного шоу "Холостяк". Переможницею проєкту тоді стала Надін Головчук, однак їхні стосунки практично відразу зійшли нанівець, оскільки сам артист не був у них зацікавлений.

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Інна Белень охрестила свою маленьку доньку Кіру. Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" опублікувала в соцмережах зворушливі кадри з обряду та розповіла, як минув цей важливий день для її родини.

Також Остап Ступка показав нову обраницю в день свого 59-річчя. Актор перервав мовчання в соцмережах і опублікував фото зі святкування, яке він провів разом із молодою коханою, театральною критичкою Маргаритою Ткач.

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Про персону: Олена Світлицька Олена Світлицька - українська кіно- і телеактриса. Хоча за освітою вона - дикторка та ведуча телепрограм, особливого успіху Світлицька досягла саме в акторській сфері. Найвідоміші роботи: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок „Слово". Нескінчений роман" (2021).

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