Багато влучань, робота зупинена: деталі прильотів по об’єктах "Нафтогазу"

Пошкоджене обладнання зупинено. Фахівці оцінюють наслідки атаки.

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РФ завдала удару по об’єктах енергетики / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська, УНІАН

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Вночі під ударом опинилися одразу кілька виробничих підприємств

Пошкоджене обладнання зупинено, оцінюються наслідки

Країна-агресор РФ вночі атакувала видобувні активи групи "Нафтогаз України", завдавши їм суттєвих пошкоджень.

"Вночі під ударом опинилися одразу кілька виробничих підприємств "Укрнафти". Зафіксовано численні влучання, виникли пожежі", - зазначили в групі.

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Працівники під час удару перебували в укриттях. Постраждалих немає.

Пошкоджене обладнання зупинено. Фахівці оцінюють наслідки атаки.

/ Нафтогаз

Що передувало

Як повідомлялося, 31 серпня РФ атакувала Одеську ТЕЦ групи "Нафтогаз" ракетами та дронами, пошкодивши частину основного та допоміжного обладнання.

/ Главред

Удари по енергооб'єктах можуть спричинити відключення світла - експерт

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев пояснив, чому атаки на енергетичну інфраструктуру можуть призводити до перебоїв з електропостачанням.

За його словами, серед вразливих об’єктів - підстанції та ключові лінії електропередачі. Вони забезпечують передачу електроенергії між регіонами та підтримують стабільність усієї енергосистеми.

Якщо такі об’єкти зазнають пошкоджень, перерозподіляти електроенергію стає складніше. Навантаження на решту елементів мережі збільшується, а сама система стає менш стійкою.

За таких обставин тимчасові відключення або обмеження подачі електроенергії стають способом знизити навантаження. Це допомагає уникнути перегріву та перевантаження обладнання й зменшує ймовірність серйозних аварій в енергосистемі.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про джерело: Нафтогаз України Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

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