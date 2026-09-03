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РФ заявила про оточення Сил оборони під Вовчанськом: в ЗСУ вперше відреагували

Юрій Берендій
3 вересня 2026, 18:30
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"Вовчанський котел" у 16-му корпусі назвали інформаційною бульбашкою.

РФ заявила про оточення Сил оборони під Вовчанськом: в ЗСУ вперше відреагували
ЗСУ спростували заяви РФ про оточення українських військ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • ЗСУ спростували заяви РФ про "Вовчанський котел"
  • За тиждень РФ втратила 278 військових під Вовчанськом

Російські військові та пропагандистські ресурси заявили про нібито змикання "Вовчанського котла" після повідомлень про захоплення кількох населених пунктів. У 16-му армійському корпусі ЗСУ назвали ці твердження інформаційною кампанією РФ та заявили, що втрат позицій на своїй ділянці оборони не допустили. Про це повідомила пресслужба корпусу у Facebook.

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В ЗСУ пов'язують появу повідомлень про нібито оточення українських підрозділів із внутрішньополітичною ситуацією в Росії. Там вважають, що російська сторона намагається створити для власної аудиторії картину успішного наступу.

"Напередодні виборів в Держдуму, на тлі прогресуючої енергетичної кризи та палаючих НПЗ та складів, російська пропаганда судорожно продовжує генерувати медійні перемоги. Один із показових прикладів – це надування інформаційної бульбашки під назвою "Вовчанський котел", яке триває останніх три місяці. Сьогодні МО РФ та угрупування військ "Сєвєр" заявило про захоплення н.п. Василівка, Довжанка, Благодатне та Слизневе та "змикання Вовчанського котла"", - йдеться в заяві пресслужби 16-го армійського корпусу.

РФ заявила про оточення Сил оборони під Вовчанськом: в ЗСУ вперше відреагували
Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Українські військові також вказали на ситуацію безпосередньо на лінії бойового зіткнення. За їхніми даними, протягом останніх шести місяців на ділянці відповідальності корпусу російським силам не вдалося вибити українські підрозділи з позицій.

"Разом з тим, за останні 6 місяців в смузі оборони 16 АК втрат позицій не допущено. Сили оборони України не тільки зупиняють спроби наступу ворога, але й відновили положення в районі н.п. Мілове та Одрадне", - зазначається у повідомленні.

Окремо в корпусі повідомили про тактику, яку російські підрозділи використовують зараз. Йдеться про спроби невеликих піхотних груп проникати в українські оборонні порядки.

"На сьогоднішній день противник намагається малими групами піхоти інфільтруватись вглиб оборонних порядків підрозділів 16 армійського корпусу. Такі групи своєчасно виявляються, по ним наноситься вогневе ураження. Хто розумніший, той приймає правильне рішення та здається в полон, а решта – знищується", - повідомили у 16-му армійському корпусі.

Допис 16-го армійського корпусу
Допис 16-го армійського корпусу / Скріншот

За останній тиждень, за даними української сторони, російські війська на цій ділянці втратили 154 військовослужбовців убитими та 124 пораненими. Також було знищено одну реактивну систему залпового вогню, чотири гармати, 17 одиниць спеціальної та 43 одиниці автомобільної техніки.

У 16-му армійському корпусі назвали повідомлення про "Вовчанський котел" продовженням російської інформаційної кампанії та порівняли його з попередніми заявами Москви про нібито контроль над Куп'янськом і "визволення" Святогірська.

РФ переносить плани щодо Донеччини - які міста залишаються цілями

Росія знову не вкладається у власні терміни наступу в Донецькій області та змушена переносити плани щодо захоплення українських міст. При цьому Москва не відмовляється від наміру окупувати весь регіон. Про це повідомив старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний у коментарі 24 Каналу.

"Насправді вони вже десяток разів, напевно, переносили плани щодо захоплення Донецької області. Зокрема, вони переносять зараз плани щодо повної окупації Костянтинівки, яку вони планували захопити ще набагато раніше. Так само вони планували вийти до 1 липня до околиць Краматорська, але в них цього не вийшло", - пояснив Земляний.

За оцінкою аналітика, невиконання попереднього графіка означатиме чергове коригування термінів російської наступальної кампанії. Водночас це не свідчить про зміну стратегічної цілі Москви.

"І тому тут буде чергове перенесення дедлайнів виконання і реалізації їхньої наступальної операції в Донецькій області", - наголосив Земляний.

Найбільше значення для подальшого просування російських військ мають два міста на півночі Донеччини. Саме на них, за словами аналітика, окупанти продовжують зосереджувати основну увагу.

Слов’янськ і Краматорськ залишаються головними цілями російських військ у регіоні, зазначив Земляний.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, WELT назвав терміни та можливі наслідки захоплення Донбасу. Аналітики в матеріалі припустили, що захопити Краматорськ і Слов’янськ можуть спробувати російські війська вже на початку 2027 року. За наведеними оцінками, сукупні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1,4 млн військовослужбовців, з яких близько 450 тисяч загинули.

ISW повідомили про накопичення сил РФ на ряді напрямків і можливу підготовку до нового наступу. Експерти відзначили, що нарощення сил поблизу Лимана може свідчити про підготовку до посилення наступальних дій.

Аналітики DeepState повідомили про відновлення контролю ЗСУ в районі поблизу Западного в Куп’янському районі та просування в лісовому масиві західніше Дворічної. Згідно з даними, штурмовики 23-го окремого штурмового полку просунулися й зачистили близько 2 км² лісу.

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Про джерело: 16-й армійський корпус ЗСУ

16-й армійський корпус ЗСУ - це оперативно-тактичне з'єднання, яке має у своєму складі механізовані та мотопіхотні бригади, а також підрозділи артилерії, бойового і всебічного забезпечення, а також протиповітряної оборони. На цей час 16-й армійський корпус боронить від російських військ майже половину Харківщини. Корпус було створено 3 березня 2025 року.

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