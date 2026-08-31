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У центрі Рівного пролунали два вибухи: загинув поліцейський, ще троє - поранені

Юрій Берендій
31 серпня 2026, 16:48
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Вибухи у Рівному пролунали в центрі міста біля райвідділу поліції. Внаслідок інциденту загинув правоохоронець, ще троє отримали поранення.
У центрі Рівного пролунали два вибухи: загинув поліцейський, ще троє - поранені
Вибухи у Рівному - загинув поліцейський, троє поранені / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, патрульна поліція Рівненської області

Ключові тези:

  • У Рівному пролунали два вибухи в центрі міста
  • Загинув поліцейський, ще троє правоохоронців поранені

У центрі Рівного пролунали два вибухи, внаслідок яких загинув поліцейський, ще троє правоохоронців отримали поранення. Надзвичайна ситуація сталася в адміністративній будівлі районного відділу поліції. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

На місці події працюють екстрені служби. Правоохоронці встановлюють причини вибуху та всі обставини інциденту.

відео дня

"Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення. На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху", - повідомили в поліції Рівненської області.

Інформація про вибухи в центральній частині міста з'явилася також у місцевих медіа. За даними Радіо Трек, гучні звуки чули щонайменше двічі.

"2 вибухи чули у центрі Рівного", - йдеться у повідомленні видання.

Очевидці розповіли, що звуки було чутно, зокрема, в районі Пивзаводу та неподалік міського ринку. Після вибухів вулицями Рівного почали рухатися поліцейські автомобілі та рятувальники.

  • Наслідки вибуху в одному із райвідділів поліції у Рівному
    Наслідки вибуху в одному із райвідділів поліції у Рівному Фото: поліція Рівненської області
  • Наслідки вибуху в одному із райвідділів поліції у Рівному
    Наслідки вибуху в одному із райвідділів поліції у Рівному Фото: поліція Рівненської області
  • Наслідки вибуху в одному із райвідділів поліції у Рівному
    Наслідки вибуху в одному із райвідділів поліції у Рівному Фото: поліція Рівненської області
  • Наслідки вибуху в одному із райвідділів поліції у Рівному
    Наслідки вибуху в одному із райвідділів поліції у Рівному Фото: поліція Рівненської області

Теракти в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України інформувала, що в Одесі вибухнув автомобіль. В управлінні СБУ акцентували на початку слідчих заходів та відкритті кримінального провадження за статтею 258 ККУ - теракт. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, які перебували в салоні автомобіля, і були госпіталізовані.

Поліція Києва повідомила, що в одному зі сортувальних центрів Нової пошти стався вибух під час огляду посилки,що призвело до загибелі людини. Правоохоронні органи відкрили провадження за фактом інциденту. В результаті теракту загинув 58-річний співробітник, а також поранені особи віком 37 та 41 року, роботу терміналу було тимчасово призупинено.

Служба безпеки України повідомила про запобігання підготовці подвійного теракту в центрі Івано-Франківська і назвала механізм замислу. За даними СБУ, вибухівку замаскували під каструлі з шрапнеллю, у кожну планували закласти по шість кілограмів вибухової речовини та начинити сотнями металевих болтів.

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Про джерело: поліція Рівненської області

Головне управління Національної поліції в Рівненській області є територіальним органом Національної поліції України та забезпечує роботу поліції на території Рівненської області. До його структури входять слідче управління, кримінальна поліція, підрозділи превентивної діяльності, патрульні та спеціальні підрозділи, кінологічний центр, а також районні підрозділи поліції.

Основна діяльність джерела пов'язана з оперативним інформуванням громадян про роботу правоохоронців у регіоні.

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