У центрі Рівного пролунали два вибухи: загинув поліцейський, ще троє - поранені

Вибухи у Рівному пролунали в центрі міста біля райвідділу поліції. Внаслідок інциденту загинув правоохоронець, ще троє отримали поранення.

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Вибухи у Рівному - загинув поліцейський, троє поранені / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, патрульна поліція Рівненської області

Ключові тези:

У Рівному пролунали два вибухи в центрі міста

Загинув поліцейський, ще троє правоохоронців поранені

У центрі Рівного пролунали два вибухи, внаслідок яких загинув поліцейський, ще троє правоохоронців отримали поранення. Надзвичайна ситуація сталася в адміністративній будівлі районного відділу поліції. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

На місці події працюють екстрені служби. Правоохоронці встановлюють причини вибуху та всі обставини інциденту.

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"Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення. На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху", - повідомили в поліції Рівненської області.

Інформація про вибухи в центральній частині міста з'явилася також у місцевих медіа. За даними Радіо Трек, гучні звуки чули щонайменше двічі.

"2 вибухи чули у центрі Рівного", - йдеться у повідомленні видання.

Очевидці розповіли, що звуки було чутно, зокрема, в районі Пивзаводу та неподалік міського ринку. Після вибухів вулицями Рівного почали рухатися поліцейські автомобілі та рятувальники.

Теракти в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України інформувала, що в Одесі вибухнув автомобіль. В управлінні СБУ акцентували на початку слідчих заходів та відкритті кримінального провадження за статтею 258 ККУ - теракт. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, які перебували в салоні автомобіля, і були госпіталізовані.

Поліція Києва повідомила, що в одному зі сортувальних центрів Нової пошти стався вибух під час огляду посилки,що призвело до загибелі людини. Правоохоронні органи відкрили провадження за фактом інциденту. В результаті теракту загинув 58-річний співробітник, а також поранені особи віком 37 та 41 року, роботу терміналу було тимчасово призупинено.

Служба безпеки України повідомила про запобігання підготовці подвійного теракту в центрі Івано-Франківська і назвала механізм замислу. За даними СБУ, вибухівку замаскували під каструлі з шрапнеллю, у кожну планували закласти по шість кілограмів вибухової речовини та начинити сотнями металевих болтів.

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Про джерело: поліція Рівненської області Головне управління Національної поліції в Рівненській області є територіальним органом Національної поліції України та забезпечує роботу поліції на території Рівненської області. До його структури входять слідче управління, кримінальна поліція, підрозділи превентивної діяльності, патрульні та спеціальні підрозділи, кінологічний центр, а також районні підрозділи поліції. Основна діяльність джерела пов'язана з оперативним інформуванням громадян про роботу правоохоронців у регіоні.

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