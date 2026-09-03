У Києві горить 9-поверхівка після російського удару: перші деталі

У Голосіївському районі Києва після російського удару загорівся 9-поверховий житловий будинок. Пожежа виникла на рівні з четвертого по дев’ятий поверхи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, екстрені служби прямують на місце влучання. Інформації про постраждалих наразі немає.
"У Голосіївському районі, внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок, виникла пожежа на рівні з четвертого по девʼятий поверхи. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.відео дня
Мер Києва згодом уточнив, що внаслідок влучання у житловому будинку в Голосіївському районі виникла пожежа та зафіксовано руйнування на дев’ятому поверсі. Із будинку евакуювали 15 людей.
На місці працюють екстрені служби.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку Києва та населених пунктів області. Зокрема, військові фіксували дрони, які прямували на столицю з півночі та півдня.
Також повідомлялося про рух реактивних БпЛА в напрямку Вишгорода, Борисполя, Макарова та Обухова.
Новина доповнюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред