У Києві горить 9-поверхівка після російського удару: перші деталі

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Росія атакувала 9-поверхівку в Києві - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

У Голосіївському районі Києва після російського удару загорівся 9-поверховий житловий будинок. Пожежа виникла на рівні з четвертого по дев’ятий поверхи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, екстрені служби прямують на місце влучання. Інформації про постраждалих наразі немає.

"У Голосіївському районі, внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок, виникла пожежа на рівні з четвертого по девʼятий поверхи. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко. відео дня

Мер Києва згодом уточнив, що внаслідок влучання у житловому будинку в Голосіївському районі виникла пожежа та зафіксовано руйнування на дев’ятому поверсі. Із будинку евакуювали 15 людей.

На місці працюють екстрені служби.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку Києва та населених пунктів області. Зокрема, військові фіксували дрони, які прямували на столицю з півночі та півдня.

Також повідомлялося про рух реактивних БпЛА в напрямку Вишгорода, Борисполя, Макарова та Обухова.

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