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Гарячим обідом і не пахне: у Чернівцях скандал через шкільне харчування

Олексій Тесля
3 вересня 2026, 20:06
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Батьки учнів із багатьох міст України висловилися в соцмережах з приводу скандалу, що розгорівся, та поділилися фотографіями обідів в інших школах.
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У Чернівцях діти в школі отримали дивний обід / Колаж: Главред, фото: Facebook/oliynyk.vitali, Pexels/Zsolt Bodnár

Важливо:

  • З'явилося фото дивного обіду в одній зі шкіл Чернівців
  • У КМУ доручили перевірити на місцях якість організації харчування для учнів

У Чернівцях вирішили провести перевірку організації харчування в школах після появи в інтернеті скарги на обід, який отримали учні.

Приводом стала публікація військового Віталія Олійника. Він розмістив фотографію шкільного обіду: на пластиковій тарілці були сира морква, хліб і шматок запіканки.

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/ Facebook/oliynyk.vitali

Ситуацію прокоментував голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко. За його словами, таке ставлення до якості харчування є неприпустимим. У зв’язку з цим він доручив розібратися в ситуації, а з 3 вересня провести позапланові перевірки й в інших навчальних закладах Буковини.

У міському управлінні освіти пояснили, що вперше зіткнулися з необхідністю забезпечити безкоштовним харчуванням таку велику кількість школярів. Там визнали, що на початковому етапі організації харчування виникли певні недоліки.

Що кажуть у Кабміні

Прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики негайно перевірити на місцях якість організації харчування для учнів 1–11 класів.

"Держава передбачила необхідне фінансування, щоб діти в кожній школі отримували якісні обіди", - написав він.

Реакція батьків учнів

Батьки учнів із багатьох міст України у соцмережах висловилися з приводу скандалу, що розгорівся, і поділилися фотографіями обідів в інших школах.

З публікацій видно, що меню та вартість обідів помітно відрізняються залежно від міста та конкретного навчального закладу.

Так, користувачка alla_2108shu опублікувала фото шкільного харчування з Одеси, уточнивши, що мова йде про 10-й клас. "Одеса, 10 клас… сьогодні і вчора", - написала вона.

Знімок екрана
/ threads.com/@alla_2108shu

Знімками сніданків та обідів із державної початкової школи в Сумах поділилася kateryna__v_d_. Вона підкреслила, що харчування, зображене на фотографіях, оплачується з державного бюджету: "Суми, шкільні обіди вчора та сьогодні, школа державна, початкова. Усе, що на фото, - за кошти держави".

Знімок екрана
/ threads.com/@kateryna__v_d_

Ціна обіду здивувала батьків

Окремо користувачі обговорюють вартість шкільного харчування. За словами lebyedeva, у київському ліцеї "Потенціал" на Оболоні обід для учня четвертого класу коштує 140 гривень. При цьому, за словами батька, дитина задоволена якістю їжі.

"Ціна обіду - 140 грн, 4-й клас, дитина каже, що дуже смачно. Сніданок безкоштовний", - написала lebyedeva.

Знімок екрана
/ threads.com/@lyebyedyeva

При цьому користувачка порівняла цю суму з цінами в іншій школі Києва: "У колеги на Харківському такий самий обід коштує 65 грн". На її думку, така різниця викликає питання: "Не розумію політики ціноутворення, кожна школа встановлює свій прайс".

Є й безкоштовне харчування

Про безкоштовне шкільне харчування повідомила aleksafedorova15. "Ужгород, безкоштовне харчування", - коротко зазначила вона в коментарях.

Знімок екрана
/ threads.com/@aleksafedorova15

Раніше повідомлялося, що школи Києва розпочнуть навчальний рік у новому форматі через постійні атаки РФ. У КМДА пояснили, до чого слід бути готовими школярам та їхнім батькам.

Як писав раніше Главред, довідка для школярів необхідна для зарахування та продовження навчання. Медичний огляд дитини включає оцінку розвитку, зору, слуху та здоров’я.

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Про персону: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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