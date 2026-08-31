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РФ масовано б'є по Києву з новою тактикою: у NYT попередили про загрозу

Олексій Тесля
31 серпня 2026, 21:55
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Всього за чотири дні російські війська застосували проти України близько 1,5 тисячі безпілотників різних типів.
вибух, шахід
РФ масовано атакує безпілотниками / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Головне:

  • Особливо серйозну небезпеку становлять реактивні дрони РФ
  • Повітряна тривога може тривати більшу частину доби
  • Одна з цілей такої тактики - створити атмосферу постійної напруги

Російські безпілотники тепер атакують Київ не тільки в темний час доби. Замість звичних нічних нальотів місто стикається з тривалими серіями запусків, між якими залишаються лише короткі паузи.

Особливо серйозну небезпеку становлять реактивні дрони, що розвивають високу швидкість: коли вони з’являються, у мешканців може практично не залишатися часу, щоб дістатися до укриття, пише The New York Times.

відео дня

Для столиці це стало черговим, значно важчим етапом війни. Якщо раніше кияни здебільшого готувалися до нічних атак відносно повільних безпілотників, то тепер повітряна тривога може тривати більшу частину доби.

За словами президента Володимира Зеленського, всього за чотири дні російські сили застосували проти України близько 1,5 тисячі безпілотників різних типів. Приблизно 800 з них, як стверджується, були реактивними. Серед об’єктів, що зазнали ударів, називалися енергетична інфраструктура, склади з продовольством та торговельні об’єкти.

Водночас Україна стикається з підвищеним ризиком ракетних атак. Однією з найнагальніших потреб залишаються додаткові системи та ракети-перехоплювачі Patriot, які мають важливе значення для захисту від балістичних ракет.

Постійні тривоги вже помітно змінили звичний ритм життя столиці. Магазини та торгові центри змушені неодноразово призупиняти роботу протягом дня, батьки не впевнені, чи безпечно відправляти дітей на заняття, а деякі сім’ї починають розглядати можливість переїзду до спокійніших регіонів країни.

Одна з цілей такої тактики - створити атмосферу постійної напруги, порушити звичне життя міста та змусити людей залишати столицю.

Додаткові побоювання пов’язані й із майбутньою зимою. Літні мешканці столиці хвилюються, що подальші удари по складах із продуктами можуть призвести до перебоїв із постачанням, а магазини не завжди зможуть вчасно поповнювати запаси.

РФ масовано б'є по Києву з новою тактикою: у NYT попередили про загрозу
/ Главред

РФ могла накопичити тисячі дронів для нового масованого удару

Російська армія, за даними української розвідки, має значний запас ударних безпілотників, який може бути використаний для проведення чергової масштабної атаки на Україну. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України оцінюють кількість дронів сімейства "Герань" різних модифікацій на російських складах приблизно в 6,2 тисячі одиниць.

За оцінкою ГУР, наявного арсеналу потенційно достатньо для формування великого комбінованого удару із застосуванням великої кількості безпілотників. Разом з тим російська промисловість, як зазначають у розвідці, не має можливості нескінченно підтримувати такий високий рівень виробництва та запусків.

Наявність значної кількості накопичених БПЛА може свідчити про підготовку Росії до чергової масованої атаки. При цьому її інтенсивність і тривалість залежатимуть від того, наскільки швидко російський військово-промисловий комплекс зможе поповнювати запаси після застосування накопичених безпілотників.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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