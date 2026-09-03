Російський актор добровільно пішов вбивати українців

Іван Захава скасував свої вистави, щоб вбивати українців на їхній землі.

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Російський актор вирішив піти вбивати за терориста Путіна / Колаж Главред, фото Instagram/zakhava

Коротко:

Що повідомили в театрі про актора

Що про нього відомо

Російський театральний актор Іван Захава вирішив добровільно вирушити на окуповані Росією українські землі, щоб вбивати мирних громадян України.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, у театрі імені Вахтангова, де працював вбивця, повідомили, що той вирушив добровольцем на війну проти України.

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На зборах трупи про рішення актора стати терористом повідомив директор театру Кирило Крок.

Російський актор зібрався вбивати / Фото Instagram/zakhava

"Ми не будемо показувати його в найближчі місяці, тому що наш артист, наш колега, наш друг Іван Захава прийняв рішення і йде добровольцем на окуповані Росією території. Повертайся здоровим і живим!" - сказав Крок у присутності самого актора.

Передати привіт окупанту особисто та побажати йому мирної землі над головою можна тут.

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Про особу: Іван Захава Іван Захава - російський кіноактор, сценарист. У 1991 році зіграв Рижого в сюрреалістичній драмі "Нога", де його партнерами були Іван Охлобистін і Петро Мамонов. Підтримує напад терориста Путіна на Україну. У 2026 році він вирушив на війну, щоб вбивати мирних українців.

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