Коротко:
- Що повідомили в театрі про актора
- Що про нього відомо
Російський театральний актор Іван Захава вирішив добровільно вирушити на окуповані Росією українські землі, щоб вбивати мирних громадян України.
Як пишуть пропагандистські ЗМІ, у театрі імені Вахтангова, де працював вбивця, повідомили, що той вирушив добровольцем на війну проти України.
На зборах трупи про рішення актора стати терористом повідомив директор театру Кирило Крок.
"Ми не будемо показувати його в найближчі місяці, тому що наш артист, наш колега, наш друг Іван Захава прийняв рішення і йде добровольцем на окуповані Росією території. Повертайся здоровим і живим!" - сказав Крок у присутності самого актора.
Передати привіт окупанту особисто та побажати йому мирної землі над головою можна тут.
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Про особу: Іван Захава
Іван Захава - російський кіноактор, сценарист. У 1991 році зіграв Рижого в сюрреалістичній драмі "Нога", де його партнерами були Іван Охлобистін і Петро Мамонов.
Підтримує напад терориста Путіна на Україну. У 2026 році він вирушив на війну, щоб вбивати мирних українців.
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