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Новий успіх ЗСУ на півдні: вибили окупантів РФ і закріпилися на важливих плацдармах

Олексій Тесля
23 серпня 2023, 10:41 оновлено 23 серпня, 10:47
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Підрозділи ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, розповіли в Генштабі.
ВСУ
ЗСУ просунулися вперед на півдні / Колаж: Главред, Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Сили оборони України відбили атаки російських окупантів на Авдіївському та Мар'їнському напрямках за минулу добу, водночас продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Підрозділи ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ.

При цьому ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області, йдеться у повідомленні

відео дня

Подробиці просування ВСУ на півдні

Українські війська мали успіх у напрямку Новопрокопівки на Південному фронті, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Military Media Center.

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. За його словами, українські військові мали успіх у напрямку Новопрокопівки і закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, додав Ковальов.

Screenshot
Повідомлення Генштабу ЗСУ / t.me/militarymediacenter

Контрнаступ ЗСУ

Раніше замкомбата ЗСУ розповів про просування вперед. Напрямок Старомайорське-Урожайне в Донецькій області є одним з найгарячіших на фронті, і тут Збройні сили України просуваються вперед, розповів заступник командира батальйону Арей Уда Сергій Жеребило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що просування ЗСУ в районі Работино наближає до другої лінії "оборони" РФ. Друга "оборонна" лінія окупантів агресора Росії в Запорізькій області може бути відносно слабшою за першу, вважають в Інституті вивчення війни.

Раніше замкомбата ЗСУ назвав плацдарм для нового наступу. Звільнене ЗСУ село Нескучне для російських військ було своєрідною фортецею, розповів Сергій Жеребило.

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