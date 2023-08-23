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Захопили плацдарм і вибили десантуру РФ: заступник комбата ЗСУ про просування вперед

Олексій Тесля
23 серпня 2023, 09:30 оновлено 23 серпня, 09:55
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Після штурму Нескучного ЗСУ закріпилися в Макарівці і два тижні утримували фронт, розповів Сергій Жеребило.
ВСУ
ЗСУ просуваються на Донбасі / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Напрямок Старомайорське - Урожайне в Донецькій області є одним з найгарячіших на фронті, і тут Збройні Сили України просуваються вперед, розповів заступник командира батальйону Арей УДА Сергій Жеребило.

За його словами, після штурму Нескучного ЗСУ закріпилися в Макарівці і протягом двох тижнів утримували фронт майже в напівоточенні. "Таким чином, ми звільнили шлях для руху морської піхоти, яка почала штурмові дії з боку Рівнополя", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Офіцер ЗСУ зазначив, що згодом його підрозділ отримав бойове завдання розпочати штурмові дії перед Старомайорським, а в Макарівці їх підмінив інший підрозділ, який став на оборону позицій.

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"Ми ж приєдналися до морської піхоти і перед Старомайорським з правого боку в лісосмугах вели наступально-штурмові дії. Там тривали найзапекліші бої і були найбільші втрати нашого батальйону. Втім, це дозволило створити плацдарм для заходу на північ населеного пункту Старомайорське. Це більший населений пункт, ніж Нескучне, Урожайне, Макарівка та інші", - розповів співрозмовник.

Він уточнив, що тим самим його підрозділ створив умови для того, щоб можна було закріпитися на новому плацдармі і розвивати наступальні дії в самому Старомайорському.

"Це було досить непросто, тому що угруповання російських військ там було чимале. Противник підтягнув свої оперативні резерви, тобто були не тільки Шторм-Z і недобитки 60-ї мотострілецької дивізії РФ з Приморського краю, а й російські десантники. Бої за Старомайорське тривали близько десяти діб. Разом з 35-ю бригадою морської піхоти наш підрозділ звільнив Старомайорське", - згадує український офіцер.

При цьому підрозділ заступника командира батальйону Арей УДА тримав оборону в Старомайорському, тому що окупанти намагалися відбити його, здійснивши три серйозні спроби контратаки.

"Але ми відбили ці контратаки ворога і не дали вбити клин противнику, що дозволило нашим військам просуватися на Урожайне. Саме через нас проходили хлопці з морської піхоти – 35-я і 38-я бригади, а також Сили спеціальних операцій. По суті, ми заводили їх в Урожайне, звідки вони і видавили ворога", - додав Жеребило.

Раніше замкомбата ЗСУ назвав плацдарм для нового наступу. Звільнене ЗСУ село Нескучне для російських військ було своєрідною фортецею, розповів Сергій Жеребило.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відверто висловився щодо термінів масштабного контрнаступу ЗСУ. Українські військові не починали контрнаступ раніше, оскільки в України для цього не було великого обсягу необхідного озброєння і техніки, заявив президент України Володимир Зеленський.

Хто такий Сергій Жеребило

Сергій Жеребило - нині заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії. Раніше він був вчителем у Криворізькій ЗОШ №46. Згодом почав працювати інженером на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті. Також був начальником бюро соцпроектів.

У листопаді 2010 року Жеребило почав працювати у виконкомі Інгулецької районної у місті ради. Про це пише Вікіпедія.

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