Проломили лінію оборони РФ: заступник комбата ЗСУ назвав плацдарм для нового наступу

Після звільнення Урожайного Донецької області лінія фронту поблизу Старомайорського дещо вирівнялася, розповів заступник командира батальйону Арей Уда Сергій Жеребило.
"За Старомайорським і Урожайним далі на південь йде невеличке село Завітне Бажання, яке плавно переходить у Старомлинівку. А Старомлинівка – це основна лінія оборони противника, так звана, "лінія Суровікіна", яка потужно розпіарена росіянами", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
За його словами, ця лінія добре укріплена, зокрема, знаменитими "зубами дракона".
"Село Нескучне для російських військ було своєрідною фортецею, там досить складні рельєф і географія. Після звільнення Нескучного стало дещо легше, бо, крім усього іншого, ми взяли й висотки зліва і справа", - уточнив український військовий.
Він зазначив, що тепер перед підрозділами ЗСУ відкривається плацдарм для активних наступальних дій на Старомлинівку.
"Це друга лінія оборони противника, першу ми вже проломили. Постійний тиск з нашого боку змусив росіян підтягнути оперативні резерви. А якщо вони вже залучають десантників, це означає, що в них не все так добре з особовим складом. Ми бачимо, що з позицій постійно тікають штормзетівці, а їх розстрілюють загороджувальні загони", - розповів він.
При цьому заступник комбата ЗСУ розповів, що під час звільнення Урожайного він був свідками того, як російська морська піхота "ставала на лижі" і "тікала табуном".
"Це просування має величезне значення: ми вгризлися в оборону противника, продавили першу лінію й здобули плацдарм для подальших дій", - додав Жеребило.
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед на двох напрямках і просунулися біля Работіно. Підрозділи Збройних сил України продовжують наступальні дії, розповіла Ганна Маляр.
Нагадаємо, Володимир Зеленський відверто висловився щодо термінів масштабного контрнаступу ЗСУ. Українські військові не починали контрнаступ раніше, оскільки в України для цього не було великого обсягу необхідного озброєння і техніки, заявив президент України Володимир Зеленський.
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