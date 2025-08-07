Рус
У Києві збільшилася кількість хворих на COVID-19: медики попередили про нову хвилю вірусу

Віталій Кірсанов
7 серпня 2025, 22:04
Якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях медзакладів перебувало 15 хворих, то зараз - 68, зокрема 24 дитини.
У Києві збільшилася кількість хворих на COVID-19
У Києві збільшилася кількість хворих на COVID-19 / Колаж ua.depositphotos.com, pixaby

У Києві за місяць у понад чотири рази збільшилася кількість людей, які опинилися в лікарнях з ускладненнями від COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Департаменту охорони здоров'я КМДА.

Якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях медзакладів перебувало 15 хворих, то зараз - 68, зокрема 24 дитини.

Як правило, госпіталізують тих, у кого перебіг хвороби не можна назвати легким, і хто потребує постійного контролю медиків, серйозного лікування, кисневої підтримки тощо.

У відомстві також звернули увагу на те, що зростання захворюваності відбувається на тлі частіших повітряних тривог і вимушеного перебування мешканців у сховищах.

"Ми знову і знову нагадуємо: укриття - це порятунок! Але перебування в замкнутих приміщеннях з обмеженими можливостями вентиляції підвищує ризик зараження, зокрема COVID-19", - застерегли у пресслужбі.

У Департаменті радять містянам не ігнорувати тривоги та спускатися в укриття, але при цьому просять подбати про маски. Їх використання в бомбосховищах, підвалах, метро - один із найефективніших способів профілактики вірусу.

Правила, які допоможуть не заразитися COVID-19:

  • не забувайте про маску в закритих обмежених просторах і вдягайте її без жодних офіційних розпоряджень і рішень. Здоров'я людини - її зона відповідальності.
  • регулярно мийте руки або користуйтеся антисептиком;
  • залишайтеся вдома і звертайтеся до лікаря за перших симптомів.

Новини здоров'я:

Як писав Главред, до 1,91 мільйона людей на рік помиратимуть безпосередньо через стійкість до протимікробних препаратів (СЗП) - коли бактерії еволюціонують таким чином, що ліки, які зазвичай використовують для боротьби з ними, більше не подіють, ідеться в дослідженні вчених з Інституту показників здоров'я Вашингтонського університету (IHME).

Як розрізнити звичайну ГРІ, грип і COVID-19. На перший погляд усі три захворювання здаються схожими: мають спільні симптоми, однакові шляхи передачі, а початок хвороби має майже ідентичний вигляд. Однак, за словами експертів, між ними існують суттєві відмінності, знання яких може бути критично важливим.

Раніше ВООЗ оголошував віспу мавп глобальною загрозою для здоров'я, вона поширювалася в африканських країнах, була небезпека перекидання вірусу в Європу.

Не зрівняється з магазинним: ароматний домашній кетчуп на зиму

14:21

Військові дорікнули Порошенку та його депутатам, які масово виїхали на відпочинок за кордон

14:00

"Не змогла там жити": спливла правда про Софію Ротару

