У Києві збільшилася кількість хворих на COVID-19: медики попередили про нову хвилю вірусу

https://glavred.net/ukraine/v-kieve-uvelichilos-chislo-bolnyh-covid-19-mediki-predupredili-o-novoy-volne-virusa-10688036.html Посилання скопійоване

У Києві збільшилася кількість хворих на COVID-19 / Колаж ua.depositphotos.com, pixaby

Ви дізнаєтеся:

Кого госпіталізують у першу чергу

Правила, які допоможуть не заразитися COVID-19

У Києві за місяць у понад чотири рази збільшилася кількість людей, які опинилися в лікарнях з ускладненнями від COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Департаменту охорони здоров'я КМДА.

Якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях медзакладів перебувало 15 хворих, то зараз - 68, зокрема 24 дитини.

Як правило, госпіталізують тих, у кого перебіг хвороби не можна назвати легким, і хто потребує постійного контролю медиків, серйозного лікування, кисневої підтримки тощо.

У відомстві також звернули увагу на те, що зростання захворюваності відбувається на тлі частіших повітряних тривог і вимушеного перебування мешканців у сховищах.

"Ми знову і знову нагадуємо: укриття - це порятунок! Але перебування в замкнутих приміщеннях з обмеженими можливостями вентиляції підвищує ризик зараження, зокрема COVID-19", - застерегли у пресслужбі.

У Департаменті радять містянам не ігнорувати тривоги та спускатися в укриття, але при цьому просять подбати про маски. Їх використання в бомбосховищах, підвалах, метро - один із найефективніших способів профілактики вірусу.

Правила, які допоможуть не заразитися COVID-19:

не забувайте про маску в закритих обмежених просторах і вдягайте її без жодних офіційних розпоряджень і рішень. Здоров'я людини - її зона відповідальності.

регулярно мийте руки або користуйтеся антисептиком;

залишайтеся вдома і звертайтеся до лікаря за перших симптомів.

