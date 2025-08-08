"Її душа рвалася до боротьби": на фронті загинула бойова медикиня Марина Гриценко

У військової залишилась 15-річна донька.

Разом із військовою загинули її побратими / Колаж: Главред, фото: facebook.com/galaganmuseum.art

Головне:

Загибла перед вступом до лав ЗСУ зберігала експонати Чернігівського музею

Марина брала участь у боях за Харківщину

У жінки залишилась неповнолітня донька

7 серпня на фронті загинула бойова медикиня 3-ї штурмової бригади Марина Гриценко. Військова з позивним "Мері" була головною зберігачкою фондів Чернігівського художнього музею.

Про її загибель повідомили у Художньому музеї Галагана у Facebook. Там зазначили, що Марина уособлювала стійкість музею під час облоги.

"Її характер та нестримний дух не дозволили їй скласти руки, її душа рвалася до боротьби. Ми пишаємося нею, десь розуміючи, що вона була сильніша за багатьох з нас. Музей втратив не лише працівника, музей втратив частину себе. Сумуємо неймовірно", - йдеться у повідомленні.

У Пласті повідомили, що з початком повномасштабного російського вторгнення та наступу на Чернігівщину Марина спільно з донькою перебралась жити до музею, щоб в разі небезпеки мародерів зберегти експонати.

"З лютого 2023 року стала стрільцем санітаром в 3-й окремій штурмовій бригаді. Молодша сержантка. Як бойовий медик брала участь у боях за Харківщину. У січні 2025 року за заслуги перед Україною отримала із рук Президента України орден "За мужність", як медик 1-го штурмового батальйону бригади. За те, що "довела свою відданість і хоробрість, рятуючи побратимів на передовій", - повідомили в організації.

Загинула медикиня 7 серпня з двома побратимами на фронті під час виконання бойового завдання внаслідок атаки ворожого дрону. У загиблої залишилась 15-річна донечка Юлія та батьки.

