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Як працюватиме в Україні ковідна амністія: Ляшко розкрив нюанси

9 листопада 2021, 06:40
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Процес роботи амністії наразі в розробці. Жоден із запропонованих варіантів не передбачає анонімності.

Ляшко
Віктор Ляшко розповів про "ковідну амністію " / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України вже направило до Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції свої пропозиції щодо реалізації так званої ковидной амністії, тобто механізму, який дозволить вакцинуватися тим українцям, які купили підроблений COVID-сертифікат.

Деталі "ковідної амністії" розкрив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу Свобода слова на ICTV.

За його словами, щоб отримати щеплення від коронавірусу, власнику підробленого COVID-сертифіката доведеться розповісти своєму сімейному лікарю, де він його придбав.

"Ми говоримо саме про тих, хто купив і використовує підроблений сертифікат. Щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили про підроблений сертифікат, повідомили, де його взяли. Їм зроблять щеплення, а сімейний лікар повідомить в Нацполіцію про контакти того, хто виписав підроблений документ, щоби далі справа розглядалася в суді", - пояснив міністр.

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Ляшко додав, що процес роботи амністії в розробці. Однак жоден із запропонованих МВС і Мін'юсту варіантів не передбачає анонімності.

Як повідомляв Главред, за використання підроблених документів про вакцинацію тепер штрафуватимуть від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень або обмеженням волі терміном до двох років.

За внесення неправдивих відомостей про проведення вакцинації медики отримуватимуть штраф у розмірі від 34 тисяч гривень до 68 тисяч гривень або отримають покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2 років.

В Україні вже звільнили трьох лікарів за підробку документів про вакцинацію.

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