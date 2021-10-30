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Інфекціоніст назвала найбезпечнішу вакцину від коронавірусу

30 жовтня 2021, 22:20

Відома інфекціоніст пояснила, чому CoronaVac не хочуть визнавати в деяких країнах Євросоюзу.

Ольга Голубовська
Ольга Голубовська назвала безпечну вакцину від коронавірусу / скріншот

Провідний Київський інфекціоніст Ольга Голубовська назвала найбезпечнішу вакцину від коронавірусу.

За словами завідувачки кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця в ефірі передачі Власть vs Влащенко, це інактивована (містить у своєму складі неактивний, "вбитий" вірус) вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech.

"Все тільки вивчається, але я абсолютна згодна, що за профілем безпеки найкраща з тих, що у нас є, це CoronaVac, китайські вакцини. Там розповідають, що вони не ефективні/ефективні... Послухайте: Китай перевакцинований - все тихо-спокійно. Індонезія перевакцинирована. Якщо я не помиляюся, Сінгапур теж. Тому не треба...",- розповіла Голубовська.

Лікар-інфекціоніст підкреслила, що антитіла - це не весь імунітет.

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"Всі вже вивчили, що є Т-клітинний імунітет. Так ось рівень антитіл і рівень і сила Т-клітинного імунітету не завжди корелює. Просто у нас немає іншого механізму. У нас є механізм тільки визначати антитіла. Ось і все", - пояснила медик.

Вона також звернула увагу на статтю президента Європейської федерації імунологічних товариств (EFIS) професора Андреаса Радбруха про те, що не можуть бути титри антитіл через півроку такими ж, як вони були на піку захворювання або після захворювання - вони падають і залишаються на рівні 10-20% від вихідного.

Відповідаючи на запитання ведучої, чому тоді CoronaVac не хочуть визнавати в деяких країнах ЄС, Голубовська пояснила це економічною, а не медичною причиною.

"Це чисті гроші, це захист своїх ринків, і все. Вони ринки свої захищають - там про медицину дуже мало. Взагалі у всій цій коронавірусній історії про медицину дуже мало. І я думаю, що рано чи пізно цьому буде дана оцінка", - висловилася лікар.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19.

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