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Нова лінія розмежування: що стане предметом переговорів з РФ - Розумний

Анна Косик
30 липня 2024, 15:40
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Чимало політиків, зокрема й українських, розглядають можливість переговорів з агресором Росією. Під час діалогу мова може зайти про нові територіальні межі.
Переговоры, карта Украины, флаг НАТО
Київ та Москва, найімовірніше, обговорюватимуть три найпріоритетніші питання / Колаж: Главред, фото: flickr, Офіс Президента України

Переговори між Україною та країною-агресором Росією обговорюються вже близько пів року. РФ поки не готова йти на справедливий мир, а Україна категорична у тому, щоб виходити на діалог з Москвою на її умовах.

Однак в інтерв'ю Главреду доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний розповів, що зрештою може стати предметом торгів, коли обидві сторони сядуть за один стіл.

За його словами, першим предметом обговорення стане територіальне питання і розташування нової лінії розмежування. Наразі диктатор Путін вимагає віддати Росії Запорізьку та Херсонську області, хоча окупаційні війська їх повністю не зайняли.

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Україна ж вимагає повернення до законних кордонів 1991 року включно з територіями, що були під контролем Києва на початку 2014 року. Однак, каже Розумний, партнери України бачать вихід із ситуації у поверненні контролю станом на 23 лютого 2022 року.

"Питання територій дуже важливе для нас – це наші землі. Втім, я не думаю, що воно настільки принципове, тому що Україна і Росія навряд чи дадуть офіційну згоду на територіальні розмежування. Ні Київ, ні Москва не визнаватимуть належність протилежній стороні будь-яких територій", - впевнений політичний експерт.

Другим предметом обговорень між Банковою та Кремлем може стати членство України в ЄС на НАТО. Розумний це питання називає найлегшим, адже попри публічну риторику багатьох світових лідерів, приймати Україну в ЄС чи НАТО найближчим часом ніхто не збирається.

"Україна навряд чи декларативно відмовиться від шляху до ЄС та НАТО, проте наші західні партнери можуть легко пообіцяти Росії, що Київ у свої блоки приймати вони не збиралися", - додав він.

Третім предметом можуть стати санкції проти Росії. Це найголовніший фактор для обох сторін. Саме через це зараз Київ та Москва не можуть домовитись про заморожування конфлікту, адже країна-агресор вдається до шантажу Заходу.

"Москва загрожує подальшою ескалацією війни у ​​разі, якщо не буде скасовано санкційних обмежень. Питання санкцій проти РФ є важливим і для нас: ми можемо вийти з війни, не контролюючи певних територій і не отримавши членство в НАТО, але нам важливо, щоб навіть після заморозки війни Росія продовжувала слабшати. Щоб вона занепадала і не змогла відновитися. Слабка РФ - наша головна гарантія безпеки, навіть більша, ніж вступ до НАТО. Тому що слабкість не дозволить російській державі знову напасти на Україну", - підсумував Розумний.

Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Можливість переговорів між Україною та Росією

Нещодавно стало відомо, що диктатор Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін вважають, що до кінця року між Україною та РФ відбудуться нові мирні переговори.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував ідею переговорів та закінчення війни від кандидата в президенти США Дональда Трампа. Він сказав, що прості варіанти передбачають територіальні поступки на користь Москви. Київ не згоден з такими сценаріями і не піде на подібні кроки.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що диктатор-президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у чесних мирних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських. Натомість безкомпромісні умови Кремля для ведення діалогу - рівнозначні капітуляції України.

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