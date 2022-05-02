Нова "губернія" і "Небесне місто" : у ГУР розкрили плани РФ щодо захоплених територій

Російські окупанти в Україні / Reuters

Російські окупанти виношують кілька ідей щодо тимчасово окупованих територій на півдні України, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю НВ він підкреслив, "при здоровому глузді російського керівництва є дві ідеї, які вони плекають".

"Перша - це відтворення Таврійської губернії, що існувала нетривалий час за часів Російської імперії. Це територія Криму, Херсона, частково Миколаєва і навіть трохи Донецької області і Запоріжжя, з адміністративним центром в місті Сімферополь". - розповів український розвідник.

За його даними, цю ідею зараз в РФ активно "проштовхують".

"Друга ідея, яку рідко можна почути, проте вона має місце бути, це так зване Небесне місто. Це Одеська область, Херсонська область, частина Миколаївської області, Дніпро і частина Донецької області. Була така концепція. Ще раз кажу: це - хворий розум. Ось ці дві божевільні ідеї, які вони всерйоз сприймають і зараз намагаються відтворити", - додав Буданов.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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