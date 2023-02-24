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Путін зазнав поразки, він повинен припинити війну - Шольц

24 лютого 2023, 13:03
Німеччина непохитно стоїть на боці України, заявив канцлер Німеччини та пообіцяв підтримку і в майбутньому.
Шольц
Олаф Шольц закликав Путіна припинити війну в Україні / Фото president.gov.ua

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, і закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

"Росія вже рік веде нещадну загарбницьку війну в Україні. Що дійсно вражає нас - це рішучість та мужність українців, з якими вони борються за свободу. Німеччина підтримує їх у цьому і буде підтримувати так потужно і так довго, як це буде необхідно", - сказав Шольц у зверненні, присвяченому річниці російського вторгнення та опублікованому в Twitter.

За словами Шольца, якщо подивитися на події 2022 року, то стає очевидно, що Путін зазнав поразки.

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"Володимир Путін зробив ставку на розкол, але отримав протилежний результат: Україна об'єднана як ніколи раніше, Європейський союз - згуртований", - сказав Шольц.

Німецький канцлер додав, що Німеччина непохитно стоїть на боці України.

"Адже не поставки нами зброї продовжують війну. Навпаки: чим раніше Путін визнає, що його імперіалістична мета не буде досягнута, тим більше шансів на закінчення війни. Все в руках Путіна. Він може припинити цю війну", - додав Шольц.

Як відомо, сьогодні, 24 лютого 2023 року, виповнюється рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент Володимир Зеленський звернувся в цей день до нації, підкресливши, що рік тому мільйони українців вирішили боротися з агресором і відстоювати свою землю.

Раніше Зеленський висловив надію, що в 2023 році війна в Україні закінчиться та настане мирний час.

У свою чергу, керівник Головного управління розвідки українського Міноборони Кирило Буданов прогнозував, що є чимала ймовірність того, що закінчення активної фази україно-російської війни відбудеться влітку нинішнього року.

Інші новини:

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