Війна в Україні може закінчитись перемогою вже цього року - Зеленський

Президент України заявив, що в України є всі шанси, щоб перемогти над путінською армією.

Війна в Україні може закінчитись цього року / Колаж фото Офіс президента, 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясила

Російський диктатор Володимир Путін продовжує криваву війну проти українського народу. Він не планує зупинятися, але в України є всі шанси перемогти Росію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, яку він проводить у річницю повномасштабного вторгнення РФ.

Зеленський сподівається на те, що Україна здобуде перемогу вже цього року.

"Якщо ми всередині країни будемо залишатися міцним кулаком, а партнери дотримаються усіх термінів, якщо всі ми зробимо свою важливу домашню роботу – неминуча нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я не думаю. Так, я дуже хочу, щоб цього року. У нас для цього є все – мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об’єднали усі сили проти цієї навали", - сказав президент.

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Він також додав, що Україна йде до перемоги разом зі світовими партнерами, які всіляко допомагають, аби наш народ не програв російському диктатору.

"Україна протистоїть не сама, нам допомагають друзі. За спільні цінності. Щоб далі ця війна не пішла, щоб далі ця агресія не пішла. Ми точно розуміємо, чого хоче Путін, чого хоче Кремль, чого хоче військово-політичне керівництво РФ. Тому важливо, щоб кожен з нас сфокусувався і кожен на своєму місці працював ... Я думаю, що жодна країна світу не може витримати такої навали, такої війни. Я думаю, що США могли б, але, на щастя, у них немає кордонів з Російською Федерацією", - додав Зеленський.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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