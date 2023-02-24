'РФ ніколи не здолає Україну': Байден у річницю вторгнення сказав, чому Путін програє війну

Американський президент звернувся до українців і наголосив, що жорстокість ніколи не здолає волю вільних.

Байден у річницю вторгнення сказав, чому Путін програє війну/ Офіс президента України, 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Президент США Джо Байден у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого звернувся до українців і заявив, що Росія ніколи не виграє цю війну.

Він наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться знищити любов українського народу до свободи. Відповідна публікація з’явилася на сторінці американського президента у Twitter.

Байден заявив, що Росія ніколи не виграє війну проти України, адже жорстокість не зможе здолати волю вільних.

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"Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вторглася в Україну. Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не здолає волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи", – наголосив він.

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Річниця вторгнення РФ в Україну

Сьогодні, 24 лютого 2023 року, виповнюється рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент Володимир Зеленський звернувся в цей день до нації, підкресливши, що рік тому мільйони українців вирішили боротися з агресором та відстоювати свою землю. Рік був сповнений болю, горя та єдності, й мільйони українців зробили вибір – не білий прапор, а синьо-жовтий стяг, заявив Володимир Зеленський.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росію очікує новий раунд санкцій до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, для України міжнародні партнери підготували нові рішення щодо військової допомоги.

Нагадаємо, політолог та аналітик Олександр Кочетков зазначав, що російські загарбники у роковини повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого, можуть випустити по нашій державі не менше 50 ракет у 5 хвиль.

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