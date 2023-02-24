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"Війна - вибір Путіна": Білий дім відповів на "мирний план" Китаю

24 лютого 2023, 09:45
Розв'язана Володимиром Путіним війна - це вибір диктатора РФ, нагадав Джейк Салліван.
Салліван
Джейк Салліван / УНІАН

Представлений керівництвом Китаю так званий "мирний план" врегулювання в Україні прокоментував радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, розв'язана президентом Володимиром Путіним війна – це вибір диктатора РФ, і вона може закінчитися хоч завтра. Про це повідомляє СNN.

"Моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі суверенітету всіх націй", - підкреслив представник Білого дому.

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Якщо РФ припинить агресію проти України і виведе свої війська, тоді війна "може закінчитися завтра", впевнений він.

"Україна не нападала на Росію, НАТО не нападало на Росію, США не нападали на Росію. Це була війна, яку почав Путін", - додав Салліван.

"Мирний план" Китаю: що відомо

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

Більше новин:

новини США новини Китаю Джейк Салліван війна Росії та України
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