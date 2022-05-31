УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вночі РФ вдарила ракетами по житлових будинках і школі в Слов'янську: є загиблі та поранені

31 травня 2022, 08:45

Наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв і постраждалих можна буде говорити після їхнього завершення.

Слов'янськ, наслідки ракетного удару
Окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську / Фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

У ніч на 31 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську. Щонайменше, три людини загинули, ще шестеро - поранено.

Як повідомив у Facebook голова Донецької Військової адміністрації Павло Кириленко, постраждала школа та не менше семи багатоповерхівок. Наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв і постраждалих можна буде говорити після їхнього завершення.

"Цей авіаудар - черговий злочин російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є цивільні люди. Ще раз повторюю, що безпечних місць в Донецькій області немає, тому знову закликаю: евакуюйтесь - збережіть свої життя. Путін веде війну на знищення українців", - написав Кириленко.

Він опублікував фото постраждалих після ракетного обстрілу житлових будинків.

Слов'янськ
У Слов'янську постраждали не менше семи багатоповерхівок / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda
Слов'янськ
У постраждалому районі проводяться рятувальні роботи / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda
facebook.com/pavlokyrylenko.donoda
facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Крім того, в ніч на 31 травня російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Вони потрапили в прикордонні території Зеленодольської громади.

"На щастя, потрапили в поля, тому постраждалих немає, жодна будівля не пошкоджена", - повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Він додав, що ніч була однією з найспокійніщих за останні дні — без затяжних сигналів повітряної тривоги, без "прильотів" і руйнувань.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Як повідомляв Главред, рано вранці 27 травня в Дніпрі прозвучали потужні вибухи. В області було кілька "прильотів", є серйозні руйнування.

Вранці 25 травня окупанти завдали ракетного удару по Покровську Донецької області, поранено четверо цивільних.

Також вранці 25 травня в місті Запоріжжя прогриміли чотири потужні вибухи. В обласному центрі були зафіксовані ракетні удари.

Інші новини:

новини Дніпра війна в Україні обстріли ракета новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:24

"Чим нижче інтелект, тим голосніше образи": Пугачова вперше відреагувала на цькування в РФ

10:10

Росгвардійці відмовилися повторно їхати на війну в Україну через низькі виплати

09:51

Єврорада розгляне заявку України на вступ до ЄС вже на наступному засіданні

09:33

Херсон все ближче: ЗСУ звільнили Миколаївку від російських загарбниківВідео

09:29

ЗСУ завдаватимуть потужних ударів: Маломуж розповів, коли чекати перелому у війніВідео

Реклама
09:16

Перелам у війні з Росією: чому Німеччина і Франція бояться перемоги УкраїниПогляд

08:50

ЄС погодив шостий пакет санкцій проти РФ: нафтове ембарго введуть частково

08:45

Вночі РФ вдарила ракетами по житлових будинках і школі в Слов'янську: є загиблі та пораненіВідео

08:14

ЄС звільнив Угорщину від запровадження нафтового ембарго проти Росії

08:10

На півдні ЗСУ безжально знищили 78 рашистів, ворожі гаубиці, танки та "Гради"Відео

07:43

Україна отримає від США ракети MLRS дальністю близько 70 км - радник Байдена

07:11

Путін відправив на Донбас недобитки десантників: найбільше втрат серед військових з Дагестану і Бурятії

06:42

Невдоволення командуванням і втрати офіцерів РФ дають ЗСУ можливості для контрнаступів - ISW

06:29

Скоро Кремль шалено заволає: як Росія втрачає аргумент, що пояснює анексію КримуПогляд

06:17

Гороскоп на червень 2022: на Риб чекає місяць перемог, кохання, побачень і компліментівВідео

06:00

З Днем ангела, Юлія - сердечні привітання і красиві картинки іменинниці

05:27

Чи загрожує Україні призупинення військової допомоги від США – відповідь послаВідео

04:55

Військовий експерт пояснив, чому росіяни змінили тактику в Україні

04:44

48-річна Хайді Клум показала запальний танок в екстремальному міні

04:25

Розжарить до +31º, накриють потужні зливи: українцям назвали датиВідео

Реклама
04:05

Слава Камінська показала свою "новинку" в панчохах і прозорому боді

03:46

"Адам і Єва - росіяни, тому що голі і бідні": Тетяна Лазарєва висміяла пропагандистські шоу РФВідео

03:15

У контрнаступ потрібно йти поступово: що для цього необхідно - експертВідео

03:10

Найпростіший і дуже смачний рецепт вареників: чому ніколи не можна виливати воду після варінняВідео

02:42

"У Кремлі знову почали смоктати порожню соску": Гіркін раптово накинувся на Лаврова

02:10

Україну атакують град і найсильніша спека: синоптики назвали найспекотніший день червняВідео

01:37

Молодший син Мадонни в червоній сукні перевершив маму по глибині декольте

01:37

Політолог пояснив, як Шольц і Макрон сприяють новому насильству від Путіна

00:51

Прикмети на 31 травня: що не можна робити і як залучити удачуВідео

00:18

"Профан та просто шоумен": російські полковники обговорюють Шойгу і провали своєї армії в УкраїніВідео

00:13

Лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк показав бойовий шрам після поранення

30 травня, понеділок
23:49

Ситуація дуже важка: Зеленський назвав ключові "мішені" окупантів в УкраїніВідео

23:45

"На гуманітарці знайшла ботокс і вколола": Леся Нікітюк виправдалася за губи

23:37

Привернете удачу і неймовірне багатство: прикмети на червень, які принесуть успіх та грошіВідео

23:26

"Спецоперацію" ми вже виграли: Арестович спрогнозував, скільки триватиме війнаВідео

23:24

Дельфін і русалка вже не ті: Королева замінила колишнього чоловіка на сина

23:06

Стрілятимуть на 70 км замість 300 км: США розглядають передачу РСЗВ, але з іншими ракетамиВідео

22:40

Божевільні штрафи: екс-ведуча "Першого каналу" розповіла, як карають журналістів за слово "війна"

22:39

Зеленський провів переговори з Ердоганом: перші подробиціВідео

22:35

ЕксВІА Гра, що замовчує війну в Україні, втікла в Угорщину, де стала тренером модного шоу

Реклама
22:20

Російські катери активно шастають біля зміїного: зведення Генштабу ЗСУ

22:13

Йдуть потужні бої: окупанти прорвалися всередину СєвєродонецькаВідео

22:08

"Я вдома": Наталія Могилевська випустила зворушливий кліпВідео

21:56

ЗСУ "підсмажили" Стугною техніку окупантів разом з екіпажем: ефектне відеоВідео

21:51

У Зеленського підтвердили втрату контролю над ЛиманомВідео

21:18

Дмитро Гордон в образі вампіра зобразив замах на Путіна

21:07

Путін погрожував усунути Лукашенка від влади - військовий експертВідео

20:47

Зеленський розніс ЄС за затримку шостого пакету санкцій проти РосіїВідео

20:44

Бойовики "ДНР" погрожують стратити українських бійців з АзовсталіВідео

20:32

У Мінсоцполітики розповіли, як підвищуватиметься пенсія в Україні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти