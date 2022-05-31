Вночі РФ вдарила ракетами по житлових будинках і школі в Слов'янську: є загиблі та поранені

Наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв і постраждалих можна буде говорити після їхнього завершення.
У ніч на 31 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську. Щонайменше, три людини загинули, ще шестеро - поранено.
Як повідомив у Facebook голова Донецької Військової адміністрації Павло Кириленко, постраждала школа та не менше семи багатоповерхівок. Наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв і постраждалих можна буде говорити після їхнього завершення.
"Цей авіаудар - черговий злочин російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є цивільні люди. Ще раз повторюю, що безпечних місць в Донецькій області немає, тому знову закликаю: евакуюйтесь - збережіть свої життя. Путін веде війну на знищення українців", - написав Кириленко.
Він опублікував фото постраждалих після ракетного обстрілу житлових будинків.
Крім того, в ніч на 31 травня російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Вони потрапили в прикордонні території Зеленодольської громади.
"На щастя, потрапили в поля, тому постраждалих немає, жодна будівля не пошкоджена", - повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
Він додав, що ніч була однією з найспокійніщих за останні дні — без затяжних сигналів повітряної тривоги, без "прильотів" і руйнувань.
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Як повідомляв Главред, рано вранці 27 травня в Дніпрі прозвучали потужні вибухи. В області було кілька "прильотів", є серйозні руйнування.
Вранці 25 травня окупанти завдали ракетного удару по Покровську Донецької області, поранено четверо цивільних.
Також вранці 25 травня в місті Запоріжжя прогриміли чотири потужні вибухи. В обласному центрі були зафіксовані ракетні удари.
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