Вночі РФ вдарила ракетами по житлових будинках і школі в Слов'янську: є загиблі та поранені

Окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську / Фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

У ніч на 31 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську. Щонайменше, три людини загинули, ще шестеро - поранено.

Як повідомив у Facebook голова Донецької Військової адміністрації Павло Кириленко, постраждала школа та не менше семи багатоповерхівок. Наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв і постраждалих можна буде говорити після їхнього завершення.

"Цей авіаудар - черговий злочин російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є цивільні люди. Ще раз повторюю, що безпечних місць в Донецькій області немає, тому знову закликаю: евакуюйтесь - збережіть свої життя. Путін веде війну на знищення українців", - написав Кириленко.

Він опублікував фото постраждалих після ракетного обстрілу житлових будинків.

У Слов'янську постраждали не менше семи багатоповерхівок / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

У постраждалому районі проводяться рятувальні роботи / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Крім того, в ніч на 31 травня російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Вони потрапили в прикордонні території Зеленодольської громади.

"На щастя, потрапили в поля, тому постраждалих немає, жодна будівля не пошкоджена", - повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Він додав, що ніч була однією з найспокійніщих за останні дні — без затяжних сигналів повітряної тривоги, без "прильотів" і руйнувань.

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Як повідомляв Главред, рано вранці 27 травня в Дніпрі прозвучали потужні вибухи. В області було кілька "прильотів", є серйозні руйнування.

Вранці 25 травня окупанти завдали ракетного удару по Покровську Донецької області, поранено четверо цивільних.

Також вранці 25 травня в місті Запоріжжя прогриміли чотири потужні вибухи. В обласному центрі були зафіксовані ракетні удари.

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