"Путінський привіт" Зеленському і Дуді: РФ завдала потужного ракетного удару по Україні

На Київщині снаряд оперативно був збитий засобами протиповітряної оборони.
У неділю, 22 травня, в Малині Житомирської області прогриміли вибухи. Місцева влада підтвердила інформацію.
У вибухах в Малині йдеться в матеріалі Суспільного.
Зазначимо, що Малинська міськрада закликала жителів не залишати укриттів.
"Просимо залишатися в укриттях і не залишати їх раніше закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці в Facebook.
Крім того, на Київщині снаряд оперативно був збитий засобами протиповітряної оборони. Осколки крилатої ракети впали над Бучанським районом.
При цьому очевидці розповіли, що деякі з них попали на город до жителів місцевих сіл. Їх знімки вже опубліковані.
Також повідомляють, що вдалося збити ракету РФ над Фастовом Київської області.
Додамо, що в Мережі не виключають, що сьогоднішній ракетний обстріл України мав на меті залякати президента Польщі Анджея Дуду, який перебуває з візитом у Києві.
Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська завдали ракетного удару відразу по декількох областях України.
У ряді регіонів були чутні вибухи. В результаті влучень виникли пожежі. Очевидці публікують кадри з місця події.
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