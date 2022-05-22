"Путінський привіт" Зеленському і Дуді: РФ завдала потужного ракетного удару по Україні

РФ завдала ракетного удару по Україні

У неділю, 22 травня, в Малині Житомирської області прогриміли вибухи. Місцева влада підтвердила інформацію.

У вибухах в Малині йдеться в матеріалі Суспільного.

Зазначимо, що Малинська міськрада закликала жителів не залишати укриттів.

"Просимо залишатися в укриттях і не залишати їх раніше закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці в Facebook.

Крім того, на Київщині снаряд оперативно був збитий засобами протиповітряної оборони. Осколки крилатої ракети впали над Бучанським районом.

При цьому очевидці розповіли, що деякі з них попали на город до жителів місцевих сіл. Їх знімки вже опубліковані.

/ Київ зараз

Також повідомляють, що вдалося збити ракету РФ над Фастовом Київської області.

/ Київська ОВА

Додамо, що в Мережі не виключають, що сьогоднішній ракетний обстріл України мав на меті залякати президента Польщі Анджея Дуду, який перебуває з візитом у Києві.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська завдали ракетного удару відразу по декількох областях України.

У ряді регіонів були чутні вибухи. В результаті влучень виникли пожежі. Очевидці публікують кадри з місця події.

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