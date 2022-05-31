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Україна отримає від США ракети MLRS дальністю близько 70 км - радник Байдена

31 травня 2022, 07:43

США планують передати Україні ракети MLRS, які вражають цілі на відстані близько 70 км. Це вдвічі далі, ніж ті боєприпаси, які зараз є в ЗСУ.

ракета MLRS
Тип ракет з дальністю польоту до 300 км не включається в пакет військової допомоги Україні / Фото twitter.com/InfoResist

Збройні Сили України отримають нову партію високоточних керованих ракет MLRS з більшою дальністю, ніж зараз. Однак дальність їхньої дії не дозволить завдавати удару по території РФ.

Про це повідомив експерт з міжнародних відносин, дипломат Майкл Макфол, а також анонімний високопоставлений чиновник США, на якого посилається The Washington Post.

За інформацією видання, США планують передати Україні типові ракети MLRS, які вражають цілі на відстані близько 70 км. Однак навіть такі боєприпаси здатні діставати до окупантів вдвічі далі, ніж ті, які зараз є в ЗСУ.

У свою чергу, радник президента США з національної безпеки Майкл Макфол з посиланням на офіційний коментар адміністрації Байдена написав 30 травня в Twitter:

"Уточнюючі коментарі адміністрації Джо Байдена з приводу РСЗВ більш обнадіюють. Україна отримає нові партії високоточних ракет з більшою дальністю, ніж зараз є в українців, але не ракет, які можуть завдати удару вглиб Росії".

Інший тип ракет з дальністю польоту до 300 км не включається в пакет військової допомоги Україні.

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Як повідомляв Главред, 30 травня президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню. За словами глави Білого дому, США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні вражати територію Росії.

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