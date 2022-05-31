Путін відправив на Донбас недобитки десантників: найбільше втрат серед військових з Дагестану і Бурятії

РФ відправляє воювати в Україну контингент сумнівної якості / Reuters

Група Інформаційний спротив станом на 30 травня зафіксувала імена 3067 російських окупантів, яких публічно поховали або офіційно визнали вбитими в прив'язці до якогось російського регіону. Похоронки офіційно зафіксовані в 1809 населених пунктах РФ.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook радник міністра оборони України Олексій Копитько. За його словами, в цілому, вже можна визначити три тенденції у втратах путінської армії.

"Перша - знову позначився стійкий потік поховань російських десантників. Недобитки з Пскова, Костроми, Ульяновська, Рязані завершують свій життєвий цикл в Луганській та Донецькій областях. Друга - в структурі втрат зросла частка різного роду "козаків", "добровольців" та іншого наброду, якого раніше в статистиці практично не було. Все частіше миготять новини: працював незрозуміло ким, тиждень тому пішов на "спеціальну військову операцію" - повернувся в труні. Тобто поки Росія намагається підготувати хоч якийсь осмислений резерв, для підтримки тиску в бій відправляють контингент сумнівної якості", - написав Копитько.

Третя тенденція - "з особливою люттю почали сумувати за покійними заклади освіти".

"Мабуть перед кінцем навчального року прийшла якась централізована рознарядка. Бо маса шкіл раптово почали згадувати давніх випускників, піонери, почесна варта, все ось це. І раніше було, парти іменні робили, але зараз особливо нещадно", - зазначив радник міністра оборони України.

Також він звернув увагу на регіональні диспропорції:

Москва - 8 ліквідованих;

Санкт-Петербург – 21;

Чечня - 21;

Севастополь - 40;

Дагестан – 174;

Бурятія – 132;

Башкирія - 94.

Помітно зросла кількість убитих з Брянської області, там публічно поховали 52 людини.

"Як видно, кількість публічно визнаних в самій Росії втрат становить близько 10% від даних нашого Генштабу. Російські дані явно занижені, це починають потихеньку фіксувати локальні ЗМІ, виявляючи непублічні поховання. Причому якщо на помітних кладовищах непублічні могили військових складають 30-70% (залежно від регіону), то все більше повідомлень про непомітні кладовища, де без розголосу тихенько прикопують російських солдатів. Оцінити їхню кількість навіть приблизно неможливо, занадто уривчасті дані. Ну, і незрозуміла кількість "зниклих безвісти", - резюмував Копитько.

Втрати РФ на війні в Україні станом на 30 травня:

Втрати армії РФ на війні в Україні / facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляв Главред, за даними британської розвідки, Росія втратила величезну кількість офіцерів середньої та молодшої ланки. Надалі це призведе до зниження бойового духу солдатів і поганої дисципліни військ.

При цьому російські солдати готові вбивати своїх генералів, які змушують їх йти в наступ. Про це свідчить чергове перехоплення розмови, опубліковане Службою безпеки України.

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