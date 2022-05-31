Невдоволення командуванням і втрати офіцерів РФ дають ЗСУ можливості для контрнаступів - ISW

Росія втратила величезну кількість офіцерів середньої та молодшої ланки / Фото УНІАН

Втрати серед російських офіцерів ще більше знизять можливості РФ у війні проти України. Надалі це може призвести до ще більшого морального занепаду у російських окупантів. У свою чергу, Збройні Сили України можуть скористатися цим для проведення контрнаступальних дій, вважають експерти Інституту вивчення війни.

Зазначається, що російські офіцери батальйонної та бригадної ланки продовжують висуватися вперед і в небезпечну зону – замість того, щоб командувати з тилу і делегувати повноваження нижчим офіцерам.

Окупанти змушені на це йти через те, що старші російські офіцери покладають на молодших "безкомпромісну відповідальність" за їхні дії.

Також повідомляється, що молодші офіцери відповідають за тактичні операції низького рівня через відсутність професіоналізму і модернізації в російських збройних силах. При цьому втрати цих молодших офіцерів стають все більшими, що ускладнить командування і управління, особливо в батальйоні.

"Деморалізація та погане командування і контроль серед російських військ можуть надати українським силам можливості для проведення розумних контрнаступів, особливо у зв'язку з тим, що російські військові продовжують вкладати ресурси в битву за Сєвєродонецьк за рахунок інших напрямків зусиль", – вважають експерти ISW.

Як повідомляв Главред, за даними британської розвідки, Росія втратила величезну кількість офіцерів середньої та молодшої ланки. Надалі це призведе до зниження бойового духу солдатів і поганої дисципліни військ.

При цьому російські солдати готові вбивати своїх генералів, які змушують їх йти у наступ. Про це свідчить чергове перехоплення розмови, опубліковане Службою безпеки України.

Інші новини: