Вночі РФ атакувала Одещину: пошкоджена портова інфраструктура, 6 постраждалих

Вночі 13 серпня російські окупанти в черговий раз атакували південь Одеської області. Кілька груп ударних дронів було направлено по Ізмаїльському району. Пролунали вибухи, були влучання.
Як повідомив у Telegram голова Одеської ОДА Олег Кіпер, зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Спалахнула пожежа.
"Відомо про шістьох постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому і три - в середній тяжкості стані доставлені в лікарню, їм надається вся необхідна допомога", - написав він.
Атаки дронів на Одеську область
Вночі 6 вересня російські окупанти упродовж майже трьох годин атакували дронами-камікадзе "Шахед" Одеську область. Внаслідок атаки загинула людина.
У ніч на 4 вересня в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Регіон був атакований російськими ударними БПЛА.
Масована нічна атака дронів Shahed-136 була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я. 17 дронів були збиті силами протиповітряної оборони.
3 вересня РФ вдарила дронами "Шахед" по Одеській області. Загарбники атакували інфраструктуру регіону, зокрема, Ренійський район, де розташовані порти на Дунаї. Масована дронова атака тривала понад 3,5 години.
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