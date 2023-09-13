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Вночі РФ атакувала Одещину: пошкоджена портова інфраструктура, 6 постраждалих

Анна Ярославська
13 вересня 2023, 06:33 оновлено 13 вересня, 06:38
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Три людини у важкому і три - в середній тяжкості стані доставлені в лікарню, їм надається вся необхідна допомога.
Дрон, вибух
Минулої ночі в Одеській області лунали вибухи / Колаж: Главред, фото: militarytimes.com, depositphotos.com/ua

Вночі 13 серпня російські окупанти в черговий раз атакували південь Одеської області. Кілька груп ударних дронів було направлено по Ізмаїльському району. Пролунали вибухи, були влучання.

Як повідомив у Telegram голова Одеської ОДА Олег Кіпер, зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Спалахнула пожежа.

"Відомо про шістьох постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому і три - в середній тяжкості стані доставлені в лікарню, їм надається вся необхідна допомога", - написав він.

відео дня

Атаки дронів на Одеську область

Вночі 6 вересня російські окупанти упродовж майже трьох годин атакували дронами-камікадзе "Шахед" Одеську область. Внаслідок атаки загинула людина.

У ніч на 4 вересня в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Регіон був атакований російськими ударними БПЛА.

Масована нічна атака дронів Shahed-136 була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я. 17 дронів були збиті силами протиповітряної оборони.

3 вересня РФ вдарила дронами "Шахед" по Одеській області. Загарбники атакували інфраструктуру регіону, зокрема, Ренійський район, де розташовані порти на Дунаї. Масована дронова атака тривала понад 3,5 години.

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