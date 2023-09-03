РФ навмисно вгатила по Одещині перед зустріччю Путіна з Ердоганом – Братчук

Країна-агресорка Росія у ніч проти неділі, 3 вересня, вдарила дронами "Шахед" по Одеській області. Загарбники атакували інфраструктуру регіону, зокрема, Ренійський район, де розташовані порти на Дунаї.
Така атака не дарма відбулася саме перед зустріччю російського диктатора Володимира Путіна з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом, заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону. За його словами, Путін таким чином хоче створити "відповідний інформаційний фон" для цієї зустрічі.
Також Братчук зазначив, що така терористична атака – це яскрава відповідь Росії на пропозиції з боку ООН та деяких політиків про те, що "потрібно йти на поступки Росії і співпрацювати з нею в межах зернової угоди".
"Відповідний інформаційний фон Російська Федерація завжди намагається створити перед важливим міжнародними зустрічами. Можна пов'язати дві події: сьогоднішню атаку на Одеській регіон, на портову інфраструктуру Дунайського кластера, і те, що відбудеться 4 вересня в РФ зустріч пана Ердогана з "бункерним дідом". Все-таки сподіваюсь, що ця "зернова" угода буде в новому форматі та без участі РФ, тому що ми бачимо, що з ними працювати не те що неможливо, а це агресор, терорист, і треба їх поставити на місце", – резюмував Братчук.
Війна в Україні
Нагадаємо, РФ вдарила десятками дронів по півдню Одещини, є поранені та "прильоти". У ніч на неділю, 3 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Подунав'я в Одеський області, в результаті є постраждалі. Масована дронова атака тривала більше 3,5 годин.
В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ прориваються вперед на Запоріжжі. У Запорізькій області підрозділи Збройних сил України продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямку. Водночас просування ЗСУ сповільнюється через додаткові російські бетонні укріплення та щільні мінні поля.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що ЗСУ підступають до 2-ї лінії оборони росіян. Окупанти 60% часу і ресурсів витратили на обладнання першої лінії оборони, яку прорвали ЗСУ. Друга і третя лінія оборони загарбників слабші.
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