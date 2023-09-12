Курську область Росії двічі за ніч атакували дрони

Увечері в понеділок, 11 вересня, в Росії знову гриміли вибухи - в країні-агресорі поскаржилися на атаку дронів.
Зокрема, вибух пролунав в місті Рильськ в Курській області, пошкоджено адміністративну будівлю. Перший вибух було чутно близько 23:00, через годину - ще один.
Атаку безпілотників підтвердив і губернатор Курської області Роман Старовойт. Він заявив, що дрон нібито скинув вибуховий пристрій на вулицю Леніна. Традиційно в атаці звинуватили Україну.
За словами Старовойта, пошкоджено фасади і вибито кілька стекол в двох будівлях на вулиці Леніна, але жертв, як він стверджує, немає.
Дивіться відео - Курську область Росії атакували дрони:
Через деякий час губернатор Курської області написав про "повторну атаку українського дрона" на цій же вулиці. Цього разу пошкоджено адміністративну будівлю – там вибило скло та пошкоджено дах.
Атаки дронів в РФ
У Бєлгородській області РФ в ніч на понеділок, 11 вересня, сталася серія вибухів. Влада регіону одразу поскаржилися на нібито атаку безпілотників. Про гучні вибухи повідомили спочатку російські пропагандистські Telegram-канали. Зазначалося, що їх було чутно після першої години ночі.
Вночі 7 вересня в російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу (ПВО) стався вибух, після якого почалася пожежа. Також вибухи прогриміли і в Підмосков'ї. У країні-агресорі РФ заявили про атаку безпілотників.
Атаки дронами російських аеродромів у глибокому тилу майже точно здійснюються з території країни-агресора Росії. До такого висновку прийшли співробітники британської розвідки.
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