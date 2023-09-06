Нічний удар РФ "Шахедами" по Одещині: спалахнули пожежі, загинула людина

Впродовж майже трьох годин РФ атакувала Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.

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РФ атакувала Одеську область дронами / Колаж: Главред, фото: militarytimes.com, depositphotos.com/ua

Вночі 6 вересня російські окупанти атакували дронами-камікадзе "Шахед" Одеську область. Внаслідок атаки загинула людина.

Як повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер, впродовж майже трьох годин РФ атакувала Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.

"На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні", - написав Кіпер.

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За його словами, в декількох населених пунктах області зафіксовані руйнування та пожежі. Також пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Атаки дронів на Одеську область

У ніч на 4 вересня в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Регіон був атакований російськими ударними БПЛА.

Масована нічна атака дронів Shahed-136 була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я. 17 дронів були збиті силами протиповітряної оборони.

3 вересня РФ вдарила дронами "Шахед" по Одеській області. Загарбники атакували інфраструктуру регіону, зокрема, Ренійський район, де розташовані порти на Дунаї. Масована дронова атака тривала понад 3,5 години.

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