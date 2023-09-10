РФ била по Київщині дронами-камікадзе: є поранені, багато руйнувань

В результаті нічної атаки росіян на Київщину травмовано 4 людини, є руйнування, розповів Руслан Кравченко.

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РФ завдала удару по Київщині / Колаж: Главред, Фото: mvs.gov.ua

У Київській області в результаті нічної атаки російських дронов-камікадзе постраждало 4 особи, пошкоджено понад 100 приватних будинків та 30 квартир у 7 багатоповерхівках, повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

"В результаті нічної атаки росіян на Київщину травмовано 4 людини. Всім постраждалим надана необхідна медична допомога. Одна людина госпіталізована в лікарню з черепно-мозковою травмою і травмами кінцівок. Решта отримали незначні травми. Життю і здоров'ю людей нічого не загрожує", - написав він у Facebook.

Голова Київської ОДА уточнив, що в одному з районів області від вибухової хвилі постраждало понад 100 приватних будинків і 30 квартир у 7 багатоповерхівках. Зокрема, вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають. Власникам об'єктів надається вся необхідна допомога".

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Крім того, вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення школи, дитячого садка, селищної ради, лікарні, навчально-реабілітаційного центру, автостанції, двох магазинів, складського приміщення тощо. В основному в них вибиті вікна і двері.

Кравченко додав, що в результаті атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Атака російських дронів-камікадзе

Раніше повідомлялося, що на Київщині уламками "посікло" будинки, пошкоджено школу та дитсадок.

Нагадаємо, окупанти в ніч на 10 вересня атакували Київ дронами. Було зафіксовано падіння уламків у Святошинському, Подільському, Шевченківському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці України. На місці падіння частини уламків виникли загоряння. Є один потерпілий, у якого виникла гостра реакція на стрес – медики надали необхідну допомогу.

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