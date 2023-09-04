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Одещину понад три години атакували російські дрони: що відомо

Анна Ярославська
4 вересня 2023, 06:46 оновлено 4 вересня, 07:51
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Окупанти запустили ударні безпілотники "Shahed" з Приморсько-Ахтарська. Працювали ППО.
Одещину понад три години атакували російські дрони: що відомо
Одеську область атакували дрони ​ / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, t.me/SJTF_Odes

У ніч на 4 вересня в Одеській області була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу атаки російських ударних БПЛА в Ізмаїльському та Кілійському районах, а також у Приморському.

"Група ударних БПЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району", - повідомили у Telegram Повітряних сил.

Голова ОВА Олег Кіпер попередив про необхідність залишатися в безпечних місцях і закликав не знімати роботу ППО.

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Імовірно, окупанти запустили ударні безпілотники "Shahed" з Приморсько-Ахтарська.

"Вже майже дві години ворог атакує наш південь Одеської області (Ізмаїльський район) ударними безпілотниками", - повідомив Кіпер 4 годині ранку.

Глава ОВА також додав, що в регіоні працює ППО.

Близько 04:30 Повітряні сили повідомили, що чергова група ударних БпЛА в Кілійському районі Одеської області рухається вздовж кордону з Румунією. Пізніше в ПС ЗСУ додали, що ударні БПЛА рухаються в напрямку Ізмаїла.

Близько 5 годин ПС повідомили про чергову групу БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку південних районів Одеської області.

"Рухаються тим же маршрутом, що і попередні", – йшлося у повідомленні.

О 05:37 було оголошено відбій тривоги в Одеській області.

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі

Під ударом ворога знову опинилася громадянська інфраструктура. Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Більшість "Шахедів" збили, але є влучання.

"На жаль, є влучання до цивільної інфраструктури, є пошкоджені будівлі, уточнюється інформація про постраждалих", - сказала вона.

У небі над Одещиною вночі збили 17 "шахедів"

Масована нічна атака дронів Shahed-136 була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Про це повідомили Сили оборони Півдня.

17 дронів були збиті силами протиповітряної оборони.

Однак були і влучання. У двох територіальних громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, обладнання аграрних та промислових підприємств.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

Одещину понад три години атакували російські дрони: що відомо
Наслідки атаки на Одеську область / Фото: t.me/SJTF_Odes
Одещину понад три години атакували російські дрони: що відомо
Наслідки атаки на Одеську область / Фото: t.me/SJTF_Odes
Одещину понад три години атакували російські дрони: що відомо
Наслідки атаки на Одеську область / Фото: t.me/SJTF_Odes

Атаки РФ на Одеську область

3 вересня РФ вдарила дронами "Шахед" по Одеській області. Загарбники атакували інфраструктуру регіону, зокрема, Ренійський район, де розташовані порти на Дунаї.

Така атака не дарма сталася саме перед зустріччю російського диктатора Володимира Путіна з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, Путін таким чином хоче створити "відповідний інформаційний фон" для цієї зустрічі.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 3 вересня, РФ вдарила десятками дронів по півдню Одеської області. Російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Подунав'я в Одеській області, в результаті є постраждалі. Масована дронова атака тривала понад 3,5 години.

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