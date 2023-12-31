Вся Україна "червона" : у Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи

Українців закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. У ЗС повідомили про пуски ракет окупантами.

https://glavred.net/ukraine/vsya-ukraina-krasnaya-v-krivom-roge-i-kropivnickom-progremeli-vzryvy-10529540.html Посилання скопійоване

Повітряна тривога оголошена по всій Україні / Колаж: Главред, фото: alerts.in.ua, росЗМІ

У суботу, 31 грудня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через ракетний удар РФ. У Повітряних силах повідомили про зліт декількох Міг-31К з аеродрому Моздок в країні-агресорі.

Українців закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Незабаром після оголошення тривоги у Мережі писали про звуки вибухів у Кривому Розі та Кропивницькому.

відео дня

Також повідомлялося про запуск окупантами ракет "Кинджал", але цю інформацію не коментували у повітряних силах.

О 13: 30 в ПС повідомили про ракету в Кіровоградській області. Курс - північно-західний.

"Зафіксовані пуски ракет з повітря! Ракета на Кропивницький", - йдеться у повідомленні.

Атака дронів вночі 31 грудня

У ніч на 31 грудня окупанти атакували дронами-камікадзе практично всю територію України. Протиповітряна оборона в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях працювала сім годин.

За даними Повітряних сил, окупанти запустили 49 безпілотників Shahed-136/131 з трьох напрямків. Було знищено 21 "Шахед".

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що РФ змінила акцент атаки. Більшість ударних дронів було направлено на прифронтову територію, а не вглиб України. З близької відстані "Шахеди" збивати складніше.

Крім того, в ніч на 31 грудня Харків постраждав від атаки російських ударних дронів. У центрі міста є влучання. Спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.