Нічна "бавовна" у Маріуполі: під удар потрапила військова техніка та розташування окупантів

"Швидкі" півночі вивозили поранених з торговельного центру "Порт Сіті".

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Вночі в Маріуполі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 15 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли два потужні вибухи. Деталі удару по російських окупантах розкрив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вибухів було два. Місць влучання два і вони різні", - написав він у Telegram.

За його словами, перший удар було завдано по бетонному заводу, де перебували загарбники, другий - по території за ТРЦ "Порт Сіті", де російські окупанти розміщували військову техніку та частини систем ППО.

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"Наслідки хороші. Не дарма всі офіційні пропагандисти замовкли, а чатики підчистили з приводу наслідків", — зазначив Андрющенко.

Він уточнив, що місце навколо ТРЦ досі оточене. "Швидкі" півночі вивозили поранених з торговельного центру "Порт Сіті".

Очевидці в соцмережах пишуть, що після удару на бетонному заводі почалася потужна пожежа.

"Між Порт Сіті й Metro був бетонний завод, і прилетіло в нього. Можливо, в тому районі було і розташування окупантів", - пише Telegram-канал Мариуполь сейчас.

"В окупованому Маріуполі приліт! Були чутні потужні вибухи. За "Порт Сіті" щось сильно палає. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги. Чекаємо деталі та офіційної інформації від ЗСУ", — повідомили у Маріупольській міській раді.

Дивіться відео - Так виглядала нічна "бавовна" у Маріуполі:

У Маріуполі було два "Прильоти" / скріншот

Тим часом окупанти повідомляють, що вночі нібито були випущені три далекобійних ракети з північного заходу в напрямку Маріуполя.

У російських пабліках припускають, що удари по місту було завдано ракетами ATACAMS або снарядами GMLRS.

Як повідомляв Главред, у Маріуполі підірвали авто окупанта-поліцейського.

Тим часом РФ масово перекидає резерви через Маріуполь до Бердянська. Андрющенко повідомив, що росіяни активізували перекидання військового забезпечення та живої сили через Маріуполь та Маріупольський район.

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