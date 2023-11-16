РФ масово перекидає резерви через Маріуполь: до чого готуються росіяни

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни активізували перекидання військового забезпечення та живої сили через Маріуполь та Маріупольский район. Це перекидання переважно відбувається в напрям Бердянська.
"Зафіксовано щонайменш дві колони по 10 вантажівок з БК через Маріуполь-Мангуш по вказаному напряму лише за вчора. Зафіксовано рух військових колон з тягачами на північ від Маріуполя через селище Чермалик", - розповів він у своєму Telegram.
Андрющенко додав, що авіація окупантів знову заходить з напряму "Ейськ - Приморсько-Ахтарськ" в напрям на північ Донецької області.
"Поменшало пусків КАБ та ракет в бік Запоріжжя над Маріуполем при збереженні активності авіації, що вказує о приоритетах на півночі області", - зазначив радник мера.
Нагадаємо, що РФ активно перекидає техніку з Луганська на Куп'янський напрямок. Підпільники продовжують проводити у Луганську безліч успішних диверсій, у ході яких ушкоджують та ліквідують техніку росіян.
Росія перекидає бойову авіацію в Білорусь. Росія збільшила кількість авіації на території Білорусі. За останні два місяці російські окупанти передислокували туди бомбардувальник та ще один винищувач.
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