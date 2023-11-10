У Маріуполі підірвали автомобіль поліцейського-окупанта. Іронічно, що сьогодні в РФ відзначається День поліції.

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У Маріуполі підірвали авто окупанта-поліцейського / колаж: Главред, фото: t.me/mrplSprotyv/

Сьогодні вранці, 10 листопада, у тимчасово окупованому Росією Маріуполі пролунав вибух. Там підірвали автомобіль одного зі співробітників окупаційної поліції. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами радника мера, український рух опору підготував для окупантів не один подарунок до "Дня поліції", який відзначається в РФ 10 листопада.

Андоющенко про вибух у Маріуполі / скріншот t.me/andriyshTime

У Маріуполі вибух. По пр. Металургів підірвано автомобіль одного з поліцейських окупаційного корпусу. Деталі пізніше, - прокоментував Андрющенко. відео дня

Місце вибуху в Маріуполі / t.me/mrplSprotyv

Також він заінтригував тим, що допускає нові "сюрпризи" в місті в цей день.

Вибух у Маріуполі / t.me/glavredinfo

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську 8 листопада загинув відомий зрадник, колишній начальник "народної міліції" так званої "ЛНР" і "депутат Народної ради ЛНР" Михайло Філіпоненко. В автомобілі колаборанта була закладена вибухівка

Також, в російському Нижньому Новгороді спалили автомобіль Ігоря Кузнєцова. Уточнюється, що він був директором компанії, що займається виготовленням бойових частин для російських ракет, якими терористична Москва завдає ударів по об'єктах в Україні.

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