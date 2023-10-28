'До кінця 2024 року': експерт розповів, як ЗСУ повернуть Крим та Донбас

Звільняти Крим буде набагато легше, ніж переважну більшість конгломерації Донецької і Луганської областей, вважає Ягун.

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Ягун розповів, коли закінчиться війна в Україні / колаж: Главред, фото: 14 окрема механызована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

На сайті Главред відбувся чат із генерал-майором запасу, колишнім заступником голови СБУ, експертом із питань національної безпеки Віктором Ягуном. Спілкуючись із читачами, він розповів, коли на його думку Україна може повернути Крим, коли - Донбас та коли війна закінчиться.

Ягун наголосив, що усе залежить від того, коли ЗСУ зможуть вийти на узбережжя Азовського моря: якщо цього року або на початку наступного, то, можливо, до кінця 2024-го Україна зайде в Крим.

"Слід зазначити, що звільняти Крим буде набагато легше, ніж переважну більшість конгломерації Донецької і Луганської областей (хоча звільняти Луганську область буде менш проблематично, ніж Донецьку). Тому що ніхто не буде воювати в лоба у міській забудові, знищуючи міста, ніхто не буде робити черговий Бахмут", - повідомив експерт.

Також багато буде залежати від того, скільки ресурсів матиме Росія. Поки що ресурсів у неї вдосталь, але мають закінчитися наприкінці 2025 року.

"Крім того, на ситуацію впливатиме чимало зовнішніх факторів, зокрема, вибори у різних країнах, у першу чергу, в США. Втім, не думаю, що все це впливатиме на нас критично. Інша справа - якщо запалає світ за прикладом Ізраїлю. Тому оптимістичний прогноз - це кінець 2024 року, песимістичний - 2025 рік", - додав Ягун.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Дивіться відео чату на Главреді з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Нагадаємо, що Данілов розповів, чи можлива автономія Донбасу та здача Криму в "оренду". Секретар РНБО також заявив, що впевнений у тому, що Україна зможе перемогти у війні і Росія зазнає поразки на українській землі.

Світан розповів, як ЗСУ звільнятимуть Крим та Донбас. Полковник запасу заявив, що зовсім скоро українська армія отримає авіацію для звільнення територій України до кордонів 1991 року.

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