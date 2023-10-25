Удар по базі спецсил РФ в Криму: знищено і покалічено понад 50 ГРУшників - ЗМІ

Внаслідок удару по об'єктах російських окупантів у Криму знищено та поранено понад 50 загарбників РФ.
24 жовтня недалеко від Севастополя ракета влучила у базу спецназу (колишній ГРУ). В результаті ліквідовано 24 спецназівця РФ, поранено – 29, йдеться в повідомленні Telegram-каналу Кремлівська табакерка.
У повідомленні наголошується, що поранених окупантів розвезли по різних лікарнях Криму, щоб не привертати уваги до такої кількості постраждалих військових.
"На місці удару також була невелика кількість боєкомплекту, його детонація і те, що ракета була дуже потужною, стали причинами того, що вибух настільки сильно відчули в Севастополі", - наголошується в повідомленні.
Як стверджується, ворожі позиції були атаковані двома ракетами і одним безпілотником. При цьому одна з ракет влучила в намічену ціль.
"Ракета влучила в "секретну базу спецназу", що знаходиться недалеко від Севастополя. Відзначимо, що об'єкт настільки засекречений, що жоден з джерел не стало говорити, де знаходиться ця база. "Об'єкт розташований на деякій відстані від Севастополя, в безлюдному місці, плюс під час удару було вже темно. Тому пощастило, що більшість жителів міста не побачили, куди саме влучила ракета", - сказав один з наших співрозмовників", - пишуть автори публікації.
Також уточнюється, що на базі, куди припав удар, за словами джерел, "проводилися тренування спецназу Головного управління Генштабу (ГРУ). Там готували окупантів, які скоро мали бути направлені в Херсонську та Запорізьку області".
Раніше повідомлялося про те, що у Криму поскаржилися на вибухи попри те, що тривоги не було. У Севастополі ввечері 24 жовтня пролунав потужний вибух, від якого затремтіли вікна.
Раніше ЗМІ писали, що російські окупанти розмістили літаки МіГ-31 на аеродромі "Бельбек". Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат тоді натякнув, що "полювання ЗСУ на аеродроми триватиме".
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