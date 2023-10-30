У Севастополі гриміли вибухи: окупанти скаржаться на атаку морських дронів

У тимчасово окупованому Севастополі у ніч на 30 жовтня було голосно - пролунали вибухи. Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв заявив, що сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників.
"Гучні звуки - це на зовнішньому рейді над акваторією, за попередньою інформацією Чорноморський флот відбиває атаку БПЛА", - написав він у Telegram.
За інформацією Міноборони РФ, в Чорному морі виявили два безекіпажних катери.
"По району виявлення нанесено вогневе ураження, на зовнішньому рейді Севастопольської бухти проводиться комплекс протимінних і протидиверсійних заходів", - йдеться у повідомленні.
Telegram-канал Кримський вітер з посиланням на підписників пише, що сьогодні вранці, приблизно о 6:25, в Сакському районі в районі с. Наумове було чути два глухих вибухи.
"Перший був не дуже сильним, а другий був схожий на звук прильоту. Інформація потребує підтвердження. У тому районі знаходиться склади боєприпасів, до речі", - йдеться у повідомленні.
Тим часом місцеві пабліки пишуть, що рух Кримським мостом перекрито, морський транспорт так не працює.
Нагадаємо, ще одне судно окупаційного Чорноморського флоту РФ підірвалося в захопленому Росією Севастополі. Пошкодження в результаті підриву отримав великий гідрографічний катер Володимир Козицький, призначений для пошуку морських мін.
Як повідомляв Главред, оглядач Defence Express, капітан 1-го рангу у відставці Володимир Заблоцький вважає, що ЗСУ почнуть наступати на Крим не раніше літа або осені наступного року.
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