"Було темно і складно": "Покемон" "Іглою" збив ракету, яка вночі летіла на Київ

20-річний нацгвардієць вже збив другу ракету, яку окупанти випустили для удару по столиці.

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Український нацгвардієць збив російську ракету / Колаж: Главред, фото: Національна гвардія України, Міноборони РФ

Російські окупанти здійснюють ракетні атаки на столицю. У ніч на 29 травня ворог випустив ракети, однак українська система ППО впоралась з ними. Свій вклад вніс і нацгвардієць "Покемон", який збив ракету з переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла". Про це повідомляє Національна гвардія України.

Гвардійцю всього 20 років, а він вже вдруге збиває ракету, яка летить на столицю. Цього разу вся складність полягала в тому, що навести ціль на ракету о 3:20 було достатньо важко через те, що на вулиці було ще темно.

"На цей раз було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше ніж вперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя", - сказав "Покемон".

Ракетні обстріли України

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

Внаслідок нічної атаки окупантів стався вибух у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, в результаті падіння уламків пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає. У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

Вдень 29 травня серія вибухів прогриміла в Києві. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

В Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги.

Дивіться відео про те, як окупанти атакують Київ 29 травня:

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