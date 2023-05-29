Уламки ракет у вогні та діти, що біжать в укриття: подробиці удару РФ по Києву

У Мережі з'явилися відео, як кияни поспішали в укриття після оголошення повітряної тривоги.

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Пожежники в Києві гасять уламок російської ракети / t.me/VA_Kyiv

Сили оборони знищили 11 балістичних ракет у понеділок, 29 травня, якими російські окупанти атакували київський регіон.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Facebook підсумовув дані щодо денної ракетної атаки.

Він повідомляє, що київський регіон атакували з північного напрямку балістичними і крилатими ракетами наземного базування.

Всього було випущено 11 ракет: "Іскандер-М" і "Іскандер-К".

Всі цілі знищені силами ППО України.

ЗСУ збили 11 ракет Іскандер / Facebook / CinCAFU

Що відомо про наслідки обстрілу

На Оболоні в Києві у зв'язку з попаданням уламка ракети на проїжджу частину перекрита дорога, затримується рух ряду тролейбусів за кількома маршрутами, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У Києві затримується рух тролейбусів №№ 25, 27, 29, 30, 31 по проспекту Степана Бандери - проспекту Оболонському", - йдеться в повідомленні КМВА в Телеграм-каналі у понеділок.

Як повідомляється, поліція перекрила проїжджу частину через падіння уламка. На місці працюють також відповідні служби міста.

Дивіться відео з наслідками обстрілу Києва РФ:

Як кияни реагували на повітряну загрозу

Відзначимо, що в Мережі з'явилися відео, як кияни поспішали в укриття після оголошення повітряної тривоги. Крім того, також публікуються кадри, як школярі молодших класів прямо під звуками вибухів організовано біжать в укриття.

Дивіться відео - кияни прямують в укриття під час повітряної тривоги:

Кияни поспішають в укриття під час повітряної тривоги / скріншот

Ракетні обстріли України

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по мирних містах України. 29 травня серія вибухів прогриміла в Києві. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

В Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що горять на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

"Атака на столицю була комбінованою, за різними напрямками. Всього силами і засобами нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Удари по Києву не допущені", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Внаслідок нічної атаки окупантів стався вибух у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, в результаті падіння уламків пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає. У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

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