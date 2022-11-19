Ніхто нікого не закликав виїжджати з України: в ДТЕК спростували заяву гендиректора компанії

України можуть не тікати з України через відключення світла / колаж фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Через російські ракетні удари по енергооб'єктах в Україні ситуація досить складна, проте її вдається стабілізувати. Українців не закликають їхати з країни заради того, щоб знизити електроспоживання. Про це заявили в енергетичній компанії України ДТЕК.

В Україні немає надзвичайної ситуації, яка примушувала б до заклику про виїзд з країни.

"Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко не закликав українців виїжджати за кордон. В інтерв'ю британському BBC Максим Тимченко чітко зазначив: "у нас немає надзвичайно ситуації, при якій потрібно виїжджати", - відзначили в компанії.

Там також зазначили, що енергетики роблять все, щоб відновити енергосистему і забезпечити її стабільну роботу.

України можуть не тікати з України через відключення світла / скріншот

Це підтвердили і в Міністерстві енергетики України і зазначили, що ситуація повністю контрольована.

"Спростовуючи панічні заяви, що поширюються соціальними мережами та Інтернет-ЗМІ, стверджуємо, що ситуація з енергопостачанням складна, але контрольована. Звертаємося до українців з єдиним закликом: допоможіть енергетикам зменшити навантаження на мережу. Повинні досягти показника добровільного скорочення споживання кожною сім'єю на рівні 25%", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше в BBC заявили, що гендиректор ДТЕК Максим Тимченко нібито закликав українців задуматися про виїзд з країни до зими, щоб зменшити навантаження на електромережі.

"Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на 3-4 місяці, це буде дуже корисно для системи", - говорив Тимченко.

У видання повідомили, що українська енергосистема нібито не в змозі виробляти достатню кількість електроенергії.

Відключення світла в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні ще довго триватимуть відключення світла. На стабілізацію енергосистеми підуть не лише тижні, а й місяці. Про це заявив народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Також раніше у Раді зазначали, що якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. Але енергетики працюють над тим, щоби відключення світла становило всього по кілька годин вранці та ввечері.

У "ДТЕК Київська електромережа" повідомляли, що після масштабних обстрілів російських окупантів система вітчизняної енергетики зазнала руйнування безпрецедентного рівня.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що у Києві продовжує зберігатися небезпека повного блекауту, тобто ситуації, коли жителі міста можуть повністю залишитися без світла. Проте якщо навіть події розгортатимуться за таким сценарієм, то блекаут не повинен тривати довго – система може увімкнутися упродовж 3-4 або 6 годин після вимкнення. Найгірший варіант – якщо вона не вмикатиметься через сильні руйнування.

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