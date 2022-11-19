"Найгірше, якщо система не ввімкнеться": у ДТЕК пояснили, скільки у Києві може тривати повний блекаут

У ДТЕК пояснили, скільки у Києві може тривати повний блекаут/ УНІАН, ДТЕК

У Києві продовжує зберігатися небезпека повного блекауту, тобто ситуації, коли жителі міста можуть повністю залишитися без світла. Проте якщо навіть події розгортатимуться за таким сценарієм, то блекаут не повинен тривати довго.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону. Він зазначає, що система може увімкнутися упродовж 3-4 або 6 годин після вимкнення.

Проте є і найгірший варіант – якщо систему не вдасться увімкнути за цей час.

"Сам по собі блекаут у Києві навіть у повному обсязі теоретично можливий. Але, якщо система розвернеться, тобто включиться протягом наступних 3-4 годин, навіть 6 годин, навіть тоді, коли холодно, це нормально. Так може бути, але нічого страшного від цього не відбудеться. Гірше, якщо не зможемо ми систему включити", – пояснює Сахарук.

Він зазначив, що проблема з увімкненням системи після повного блекауту може виникнути у разі, якщо будуть сильні руйнування після російських атак.

"Теоретично така ситуація може бути внаслідок значної руйнації як генерації, так і підстанцій, які дозволяють передавати електроенергію з одного місця країни в інше, де вона споживається", – пояснює директор ДТЕК.

Він додав, що вірогідність повного блекауту буде низькою, якщо ми встигатимемо швидко ремонтувати наші мережі після обстрілів і забезпечувати себе обладнанням.

Відключення світла в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні ще довго триватимуть відключення світла. На стабілізацію енергосистеми підуть не лише тижні, а й місяці. Про це заявив народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Також раніше у Раді зазначали, що якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. Але енергетики працюють над тим, щоби відключення світла становило всього по кілька годин вранці та ввечері.

У "ДТЕК Київська електромережа" повідомляли, що після масштабних обстрілів російських окупантів система вітчизняної енергетики зазнала руйнування безпрецедентного рівня.

Аналітик енергетичних ринків Максим Білявський зазначав, що світло вимикатимуть на 8 годин підряд, це триватиме тиждень або більше. Тривалість такої ситуації залежатиме від того, як швидко енергокомпанії зможуть поремонтувати пошкоджені об’єкти енергетичної сфери.

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