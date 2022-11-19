Українців закликали їхати за кордон на 3-4 місяці – це врятує енергомережу

Українців закликали їхати за кордон, щоб зекономити електроенергію/ УНІАН

Українців закликали за можливості поїхати за кордон на найближчі 3-4 місяці. Це допомогло б заощадити електроенергію.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, пише The Guardian. Він наголосив, що Київ може чекати повне відключення електроенергії через масові ракетні удари з боку російських окупантів.

Тимченко зазначив, що українська енергосистема стає менш надійною з кожним російським ударом. У той же час її можна зберегти, якщо суттєво знизити навантаження на неї.

"Якщо вони (українці – ред.) зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи", – заявив гендиректор ДТЕК.

Він додав, що економія електроенергії також є внеском у перемогу над окупантами. Зокрема, зекономлене світло може гарантувати його наявність в лікарнях, де рятують поранених українських військових.

Відключення світла в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні ще довго триватимуть відключення світла. На стабілізацію енергосистеми підуть не лише тижні, а й місяці. Про це заявив народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Також раніше у Раді зазначали, що якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. Але енергетики працюють над тим, щоби відключення світла становило всього по кілька годин вранці та ввечері.

У "ДТЕК Київська електромережа" повідомляли, що після масштабних обстрілів російських окупантів система вітчизняної енергетики зазнала руйнування безпрецедентного рівня.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що у Києві продовжує зберігатися небезпека повного блекауту, тобто ситуації, коли жителі міста можуть повністю залишитися без світла. Проте якщо навіть події розгортатимуться за таким сценарієм, то блекаут не повинен тривати довго – система може увімкнутися упродовж 3-4 або 6 годин після вимкнення. Найгірший варіант – якщо вона не вмикатиметься через сильні руйнування.

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