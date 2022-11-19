"Ми готуємося тільки захищати": у Білорусі заявили нібито про небажання нападати на Україну

Білорусь нібито не планує нападати на Україну / Колаж depositphotos.com і t.me/modmilby

Білорусь нібито не планує нападати на Україну. Там готуються "тільки до оборони". Про це заявив глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє Белт.

"У наших планах немає ніяких думок вплутуватися в будь-які конфлікти. Ми готуємося тільки захищати свою землю, нашу Батьківщину", - сказав Хренін.

Він також підтвердив, що російські окупанти залишаться на території Білорусі до 2023 року. Там нібито планують провести спільні навчання"Щит Союзу-2023".

"Одним із заходів оперативно-бойової підготовки військовослужбовців буде спільне з Російською Федерацією навчання "Щит Союзу-2023". Знання про досвід і аналіз сучасних військ будуть також включені в нього", - додав Хренін.

Загроза наступу військ Росії з Білорусі

Раніше заступник начальника оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначав, щ окупаційні війська Росії через провали на південному і східному фронті можуть повторно спробувати напасти на Київ з Білорусі через Чорнобильську зону та з Чернігівської області.

Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що розвідка України та журналісти відзначають збільшення числа військових на території Білорусі. Однак сьогодні реальної загрози наступу немає, оскільки атака не має сенсу.

Нагадаємо, найближчим часом очікувати наступу з боку Білорусі не варто. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович. Разом з тим він попередив про небезпеку ракетних ударів по Україні з боку Білорусі.

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