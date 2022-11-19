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Ріші Сунак у Києві: прем'єр Британії вперше особисто зустрівся з Зеленським - подробиці

19 листопада 2022, 15:57

Британія стала "потужним союзником" України з перших днів війни.

Риши Сунак в Киеве, Владимир Зеленский
Ріші Сунак Зустрівся з Володимиром Зеленським / скріншот

Новий прем'єрміністр Великобританії Ріші Сунак вперше прибув з офіційним візитом до Києві, перебуваючи у своїй посаді. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про це глава країни заявив на своїй сторінці.

Зеленський акцентував увагу на тому, що Британія стала "потужним союзником" з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Під час сьогоднішньої (19 листопада - Главред) зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів", - написав Зеленський.

Риши Сунак в Киеве, Владимир Зеленский
Ріші Сунак Зустрівся з Володимиром Зеленським / скріншот

Нагадаємо, колишня прем'єрміністр Великобританії Ліз Трас 20 жовтня оголосила про відставку. Вона заявила, що йде у відставку з поста прем'єр-міністра після бурхливих 45 днів на посаді.

42-річний Ріші Сунак офіційно став новим прем'єрміністром Великої Британії. Його на цій посаді 25 жовтня, офіційно затвердив король Великої Британії Чарльз.

Що відомо про Ріші Сунака

Сунак став першим прем'єр-міністром Великої Британії з південноазіатським корінням. Його батьки-індійці, які працювали в сфері медицини і фармацевтики, емігрували до Британії зі Східної Африки в 1960-х роках.

У 2015 році він був обраний до Палати громад. В уряді Джонсона він обіймав посаду головного секретаря казначейства Великої Британії, а в лютому 2020 року очолив це міністерство. Однак у 2022 році Ріші Сунак один з перших пішов у відставку через незгоду з економічною політикою Джонсона.

Сунак засуджує політику російського диктатора Володимира Путіна і його варварську війну проти України. Раніше він закликав не пускати Путіна на саміт G20. Також Сунак заявляв, що в разі призначення його на посаду прем'єр-міністра його першою поїздкою буде поїздка до Києва. Він заявляв, що після обрання його на цю посаду підтримка Британією України не зменшиться.

Сунак також зазначав, що війна, яку розв'язав Путін, призвела до дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів поставок у всьому світі.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії Ріші Сунак
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