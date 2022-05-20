Ніхто не погоджувався підвезти: дівчина на 8 місяці вагітності пішки тікала з Маріуполя

Дівчина на 8 місяці вагітності пішки йшла з Маріуполя / скріншот

Катерина, її чоловік Роман, Мати і молодший брат були змушені йти 15 кілометрів пішки під обстрілами, щоб врятуватися від російських окупантів у Маріуполі.

Катерина і Роман познайомилися три роки тому. Вони жили в своєму улюбленому Маріуполі. Там вони чекали первістка. Однак почалася 24 лютого війна зруйнувала їхні плани, розповіли в сюжеті "Сніданку з 1+1".

"Дружина була на 8 місяці вагітності, коли все це почалося. Вона нікуди не хотіла їхати, тому що сподівалася, що це все скоро пройде",- каже чоловік Катерини Роман Склянко.

Росіяни щодня знищували місто-центр Маріуполя нещадно бомбили російські літаки.

читайте такожУ захопленому Маріуполі може статися спалах найнебезпечнішої інфекціїКатерина Склянко розповідає, що вона рідко спускалася в підвал, оскільки його в їхньому будинку не було. А коли вона йшла в інші бомбосховища, то чула там тільки відчай і слова про смерть. Коли у сім'ї Закінчилася їжа і вода, Роман був змушений ходити в пошуках хоч чого-небудь.

"Коли говорять про трупи на вулицях, то для нас це було буденністю. Я ходив і це було для мене буденністю. В останні дні я вже не звертав на це уваги", — каже чоловік.

Роман зізнався, що дружина вже шість разів його ховала. Зараз чоловік переживає за своїх батьків, які залишилися в Маріуполі.

Коли в будинок сім'ї прилетіла ракета, Катерина дивом вціліла. Тоді сім'я вирішила пішки йти з міста. Вони пройшли 15 кілометрів. Їх спочатку ніхто не погодився підвезти, проте згодом знайшлися хороші люди, які посадили їх в автомобіль.

Раніше ми розповідали, що в Ірпені Київської області 82-річна жінка і її дочка втратили свій будинок. Тепер вони живуть в сараї, а щоб купити хліб і тапочки, вони змушені продавати картоплю.

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